'Giăng bẫy' xuất khẩu lao động ở Úc, 2 kẻ lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng

Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang điều tra vụ án lừa đảo, làm giả tài liệu xảy ra năm 2023 tại số 771 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà (cũ).

Qua điều tra xác định: Phạm Văn Hóa (46 tuổi) và Nguyễn Như Pháp (52 tuổi) đã đưa ra thông tin gian dối về việc đưa người đi lao động tại Úc, làm giả giấy tờ để nhận tiền của nhiều người, chiếm đoạt tổng số tiền 2,769 tỷ đồng.

Để phục vụ điều tra, Công an TP Đà Nẵng đề nghị những ai là bị hại nhưng chưa làm việc với cơ quan công an, nhanh chóng gửi đơn và tài liệu liên quan (biên lai, cam kết, căn cước…) về: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ: 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu; số điện thoại: 0935.651.159).

Được biết, tháng 7/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam với Đỗ Thành Nhung (SN 1984, trú phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị; Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thành Chung, gọi tắt là Công ty Thành Chung) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2023 đến nay, Đỗ Thành Nhung sử dụng pháp nhân Công ty Thành Chung để nhận làm dịch vụ visa xuất khẩu lao động sang các nước Canada, New Zealand nhằm thu phí dịch vụ của khách hàng.

Đáng chú ý, dù Công ty Thành Chung không được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ đưa người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài theo hợp đồng (xuất khẩu lao động), nhưng Nhung đã đưa ra thông tin gian dối về năng lực của Công ty Thành Chung.

Cụ thể, Nhung sử dụng các tài liệu giả của Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada để tổ chức tiếp nhận hồ sơ, hứa hẹn đưa khách hàng đi xuất khẩu lao động sang quốc gia này làm việc với mức lương cao tại các nông trại theo thị thực lao động tạm thời (Work Permit visa).

Thông qua một công ty trung gian tại TP Đà Nẵng, Nhung lừa dối và chiếm đoạt của 2 khách hàng (trú Đà Nẵng) tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra truy xét, ngày 27/7, Công an TP Đà Nẵng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Thành Nhung khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP.HCM.