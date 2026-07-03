  • logo
Xuất bản ngày 03/07/2026 12:27 PM
Xuất bản ngày 03/07/2026 12:27 PM

Đánh sập đường dây cá độ bóng đá hơn 10 tỷ đồng

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG
(VTC News) -

Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn 10 tỷ đồng, bắt giữ khẩn cấp 10 trường hợp về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Ngày 3/7, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 trường hợp về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Các quyết định và lệnh bắt, giữ người nói trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Các đối tượng cùng tang vật vụ án. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện một số đối tượng có hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026.

Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của 10 trường hợp gồm: Lê Văn Đồng (SN 1969), Nguyễn Viết Thắng (SN 1993), Nguyễn Anh Tùng (SN 1995), cùng trú tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên; Bùi Văn Trường (SN 1990), Nguyễn Văn Thanh (SN 1984); Trần Văn Toàn (SN 1984); Phạm Đình Thế Anh (SN 1998); Kiều Văn Hùng (SN 1997); Lê Quốc Hiếu (SN 1970), cùng trú tại TP Hải Phòng và Vũ Văn Tiến (SN 1994) trú tại TP.HCM.

Bước đầu xác định, trong thời gian từ ngày 22 đến 29/6, số tiền những đối tượng trên sử dụng để đánh bạc dưới hình thức cá độ là hơn 10 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang đợc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Vì sao ca sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt?

Vì sao ca sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt?

Ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị xác định có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy trong vụ án mới được triệt phá.

Tin mới
Xem thêm