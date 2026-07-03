Đánh sập đường dây cá độ bóng đá hơn 10 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 3/7, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 trường hợp về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Các quyết định và lệnh bắt, giữ người nói trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện một số đối tượng có hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026.

Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của 10 trường hợp gồm: Lê Văn Đồng (SN 1969), Nguyễn Viết Thắng (SN 1993), Nguyễn Anh Tùng (SN 1995), cùng trú tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên; Bùi Văn Trường (SN 1990), Nguyễn Văn Thanh (SN 1984); Trần Văn Toàn (SN 1984); Phạm Đình Thế Anh (SN 1998); Kiều Văn Hùng (SN 1997); Lê Quốc Hiếu (SN 1970), cùng trú tại TP Hải Phòng và Vũ Văn Tiến (SN 1994) trú tại TP.HCM.

Bước đầu xác định, trong thời gian từ ngày 22 đến 29/6, số tiền những đối tượng trên sử dụng để đánh bạc dưới hình thức cá độ là hơn 10 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang đợc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.