Trẻ rối loạn ý thức sau khi uống oresol pha quá đặc

(VTC News) -

Bé 9 tháng tuổi ở Hà Nội bị tiêu chảy cấp và được chỉ định điều trị tại nhà. Tuy nhiên, gia đình pha oresol không đúng tỷ lệ, sử dụng nửa gói oresol với 70ml nước thay vì pha thuốc với 200ml nước đun sôi để nguội như hướng dẫn.

Trẻ vào viện trong trạng thái li bì, rối loạn ý thức. Sau khi thăm khám và làm xét nghiệm kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị mất nước nặng do tiêu chảy và rối loạn điện giải nặng.

Trẻ được các bác sĩ điều trị bù dịch và điều chỉnh rối loạn điện giải. Hiện sau hơn 1 tuần điều trị theo phác đồ, sức khỏe của bé ổn định và được ra viện.

Trẻ nhập viện vì mất nước nặng và rối loạn ý thức. (Ảnh: BVCC)

Theo BSCKII Nguyên Tân Hùng – Phó Trưởng Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương, tiêu chảy cấp là tình trạng đi ngoài phân lỏng trên 3 lần/ngày. Đây là bệnh lý rất hay gặp ở trẻ em và là một trong những bệnh lý gây tử vong hàng đầu ở trẻ dưới 5 tuổi.

Nguyên nhân gây tiêu chảy cấp thường do virus như Rotavirus, Enterovirus, Norovirus, Adenovirus. Ngoài ra còn có một số lý do khác như vi khuẩn, ký sinh trùng, vệ sinh kém, ăn các thức ăn thức ăn không đảm bảo, do dùng thuốc hoặc dị ứng.

Triệu chứng nổi bật của bệnh là tình trạng mất nước, mỗi trẻ có với các dấu hiệu khác nhau như khát nước, nôn, đi ngoài, môi khô, mắt trũng, sụt cân, tùy theo các mức độ. Trong tình trạng nặng có thể gây rối loạn điện giải, sốc giảm thể tích, nhiễm khuẩn, thậm chí có thể gây suy đa tạng, tử vong.

Theo BSCKII. Nguyễn Tân Hùng, oresol là thuốc giúp bù nước và điện giải hiệu quả cho cả người lớn và trẻ em, được khuyến cáo dùng trong những trường hợp trẻ bị mất nước và chất điện giải do tiêu chảy, sốt cao. Tuy nhiên, hiệu quả của oresol chỉ đạt được khi pha đúng liều lượng. Sai lầm trong việc pha thuốc, như pha quá đặc hoặc quá loãng, có thể gây rối loạn điện giải, thậm chí dẫn đến tổn thương não, tử vong ở trẻ nhỏ.

Để đảm bảo an toàn và hiệu quả, cha mẹ cần đọc kỹ hướng dẫn cách pha oresol trên bao bì, tuyệt đối tuân thủ theo liều lượng quy định. Ví dụ, một gói oresol theo hướng dẫn pha với 200ml thì cần pha chính xác 200ml nước, không ước lượng hoặc đong bằng các dụng cụ đo lường không chính xác.

Cha mẹ cho trẻ uống oresol từng thìa nhỏ (với trẻ nhỏ) hoặc từng ngụm (với trẻ lớn), chỉ sử dụng dung dịch trong vòng 24 giờ sau khi pha.