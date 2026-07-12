Trái tim xuyên Việt hồi sinh bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối

(VTC News) -

Tối 10/7, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thực hiện thành công ca ghép tim cho người bệnh 29 tuổi mắc suy tim giai đoạn cuối. Trái tim hiến được lấy tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và vận chuyển khẩn trương từ Hà Nội vào TP.HCM để ghép cho người nhận.

Theo Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, kể từ thời điểm tim hiến được đưa vào phòng mổ, ê-kíp chỉ mất 65 phút để hoàn tất các miệng nối, tái lập tuần hoàn và đưa trái tim đập trở lại trong lồng ngực người bệnh. Đây là thời gian thực hiện ngắn nhất trong các ca ghép tim đã được triển khai tại bệnh viện.

Người nhận tim mắc bệnh cơ tim giãn không do thiếu máu cục bộ, suy tim tiến triển nặng. Từ cuối năm 2025, người bệnh nhiều lần nhập viện vì khó thở, phù hai chân và suy tim mất bù. Có thời điểm, phân suất tống máu thất trái chỉ còn 11%.

Các bác sĩ thực hiện ghép tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. (Ảnh: BVCC)

Mặc dù đã được điều trị nội khoa tối ưu và đặt máy khử rung tim, tình trạng suy tim vẫn tiếp tục tiến triển. Người bệnh được chỉ định ghép tim và đăng ký trong danh sách chờ ghép tim khẩn cấp của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia.

Cơ hội sống đến từ nghĩa cử hiến tạng của một người bệnh nam 41 tuổi không may gặp tai nạn lao động nghiêm trọng. Sau khi được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng tổn thương não nặng, người bệnh được chẩn đoán chết não.

Trong thời khắc đau buồn, gia đình người bệnh đã quyết định hiến tặng các mô, bộ phận cơ thể của người thân để trao cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ ghép tạng.

Sau khi đối chiếu danh sách chờ và đánh giá các tiêu chí chuyên môn, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia xác định người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM là trường hợp cần ghép tim khẩn cấp và đáp ứng đầy đủ các điều kiện để tiếp nhận tim hiến. Ngay sau đó, quy trình phối hợp ghép tạng liên viện được khẩn trương kích hoạt.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ dẫn đường đưa tạng về bệnh viện. (Ảnh: BVCC)

Song song với quá trình vận chuyển tim hiến từ Hà Nội vào TP.HCM, ê-kíp Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM nhanh chóng chuẩn bị người nhận, phòng mổ, hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể cùng đầy đủ trang thiết bị và nhân lực để sẵn sàng tiến hành ca ghép ngay khi tim hiến được đưa đến.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, khoảng cách vận chuyển xa khiến thời gian thiếu máu lạnh của tim kéo dài, làm quỹ thời gian dành cho quá trình khâu nối trong phòng mổ trở nên đặc biệt hạn hẹp. Vì vậy, từng thao tác đều phải được thực hiện chính xác và nhanh nhất có thể để bảo đảm chất lượng của tim hiến.

“Sự chuẩn bị đồng bộ, kinh nghiệm tích lũy từ các ca ghép trước cùng khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa đã giúp ê-kíp nhanh chóng hoàn tất ca ghép. Sau khoảng 60 phút kể từ khi tim hoạt động trở lại, kết quả siêu âm cho thấy trái tim co bóp mạnh mẽ, chức năng tim ban đầu tốt”, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Định cho biết.

Hiện người bệnh được theo dõi, chăm sóc và điều trị tích cực sau ghép. Các bác sĩ kỳ vọng quá trình hậu phẫu sẽ diễn tiến thuận lợi, giúp người bệnh sớm hồi phục và bắt đầu hành trình sống mới.

Bác sĩ cho biết thành công của ca ghép tiếp tục khẳng định hiệu quả phối hợp giữa Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trong công tác điều phối, tiếp nhận và ghép tạng.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới người hiến tạng và gia đình vì nghĩa cử cao đẹp đã nối dài sự sống cho người bệnh. Trong thời gian tới, bệnh viện tiếp tục phát triển chương trình ghép tạng nói chung và ghép tim nói riêng, nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy sức mạnh đa chuyên khoa nhằm mang đến thêm nhiều cơ hội sống cho người bệnh.