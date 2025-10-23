Lần đầu Bệnh viện Thống Nhất ghép tim, cứu bệnh nhân vượt cửa tử

(VTC News) -

Sáng 23/10, Bệnh viện Thống Nhất thông tin về ca hiến tạng thứ 4 giúp cứu sống 5 bệnh nhân, trong đó có ca ghép tim đầu tiên trong lịch sử bệnh viện.

Theo thông từ Bệnh viện Thống Nhất, người hiến tạng là một phụ nữ trung niên, bà gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng và dập phổi.

Dù đã được các bác sĩ nỗ lực hồi sức tim phổi và điều trị tích cực suốt 3 ngày, nhưng tổn thương não của người bệnh không thể phục hồi.

Các bác sĩ phẫu thuật lấy tạng từ người hiến. (Ảnh: BVCC)

Trước tình huống này, Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người của bệnh viện đã nhận được thông tin và điều phối viên hiến tạng của bệnh viện trực tiếp trao đổi với con trai của bệnh nhân để chia sẻ về tình hình và ý nghĩa cao đẹp của việc hiến tạng.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và bàn bạc với gia đình, anh đã đồng ý hiến tạng của mẹ trong trường hợp xác định chết não.

PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế - Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, cho biết: “Bệnh viện Thống Nhất nhanh chóng thành lập Hội đồng đánh giá chết não và Hội đồng điều phối hiến - ghép mô, tạng, đồng thời thông báo cho Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Sau ba lần thăm khám theo quy định, vào lúc 9h30 ngày 17/10, Giám đốc bệnh viện chính thức công bố bệnh nhân chết não, sẵn sàng cho quy trình hiến tạng”.

Sau khi hoàn tất quy trình xác nhận chết não, Bệnh viện Thống Nhất phối hợp Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia xác định các mô tạng đủ điều kiện ghép gồm: tim, hai thận và hai giác mạc.

Tim được ghép cho bệnh nhân ngay tại Bệnh viện Thống Nhất; hai giác mạc và 1 thận được điều phối đến Bệnh viện Trung ương Huế; thận còn lại được gửi đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Hiện, các bộ phận được điều phối đến các bệnh viện đều đã ghép thành công, hoạt động trở lại ở người nhận tạng.

Ca ghép tim đầu tiên đầu tiên ở Bệnh viện Thống Nhất được thực hiện với nam bệnh nhân 61 tuổi bị suy tim nặng. Ngay trong ngày 17/10, bệnh nhân bị cơn rung thất phải cấp cứu, không thể chuyển viện và tiên lượng tử vong nếu không được ghép tim.

Được sự đồng ý của Bộ Y tế và sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế ca ghép tim đầu tiên tại Bệnh viện Thống Nhất được thực hiện thành công.

Lúc 8h15 ngày 18/10 trái tim của người hiến đập trở lại trong lồng ngực của người nhận, đúng 127 phút sau khi lấy tim ra khỏi người hiến.

Ca ghép tim đầu tiên thực hiện tại Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM. (Ảnh: BVCC)

“Đây là trường hợp ghép tim đầu tiên được thực hiện tại bệnh viện Thống Nhất, thực sự chúng tôi chưa có sự chuẩn bị trước cho ca ghép tim này. Đây là tình huống khẩn cấp, là cơ hội duy nhất để cứu sống người bệnh. Rất may mắn là chúng tôi nhận được sự chỉ đạo kịp thời từ Bộ Y tế và sự phối hợp, hỗ trợ từ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Trung ương Huế để ca ghép tim được thành công”, PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế chia sẻ.

Sau phẫu thuật 6 giờ bệnh nhân đã tỉnh lại và được rút ống nội khí quản sau 26 giờ. Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo và có thể vận động.

TS.BS Trương Quang Khanh, Trưởng khoa Loạn nhịp tim, Bệnh viện Thống Nhất, cho biết: “Đây là ca ghép tim đặc biệt, khi bệnh nhân đã ở trong tình trạng nguy kịch. Có thể nói là ca ghép tim trên cơ thể người bệnh nặng nhất trong những ca ghép tim đã được thực hiện ở nước ta. Vì cơ thể người bệnh nặng nên thời gian để người bệnh phục hồi và trở về với cuộc sống bình thường cũng sẽ lâu hơn”.

Ca ghép tim đầu tiên được thực hiện thành công tại Bệnh viện Thống Nhất có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong năng lực chuyên môn và hợp tác của bệnh viện.