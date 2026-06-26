Trải nghiệm Lễ hội Sen Hà Nội 2026

(VTC News) -

Từ ngày 26-28/6/2026, Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp cùng UBND phường Tây Hồ tổ chức Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026, chủ đề “Sắc Sen Hà Nội”, nhằm tôn vinh trọn vẹn giá trị tinh hoa của loài sen trong đời sống người Việt.

Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 diễn ra từ ngày 26/6 đến 28/6/2026 tại khu vực Hồ Tây, phường Tây Hồ. (Ảnh: tayho.hanoi.gov.vn)

Lễ hội Sen Hà Nội 2026 năm nay được tổ chức trong bối cảnh thành phố Hà Nội đang tập trung phát triển khu vực Hồ Tây trở thành trung tâm văn hóa, du lịch, dịch vụ chất lượng cao.

Sự kiện hứa hẹn mang đến cho người dân địa phương và du khách thập phương những trải nghiệm giàu cảm xúc, khai thác hiệu quả giá trị cảnh quan, sinh thái đặc trưng để thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo.

Bên cạnh việc quảng bá các giống sen quý như sen Bách Diệp Hồ Tây, sen Bách Diệp trắng hay sen Quan Âm, lễ hội còn kết nối những vùng trồng sen nổi tiếng như Ứng Hòa, Gia Lâm, Long Biên, Đoài Phương, cùng sự tham gia của nhiều địa phương có thế mạnh về sen trên cả nước như Nghệ An, Huế và Đồng Tháp.

Cuộc thi vẽ tranh mang chủ đề "Khoảnh khắc Sen Tây Hồ" với sự tham gia của 500 họa sĩ nhí.

Người dân và du khách có thể tham khảo lịch trình chuỗi hoạt động 3 ngày của Lễ hội Sen Hà Nội 2026:

Ngày 1: Lễ Khai mạc diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 26/6 tại Vườn hoa Lý Tự Trọng trên đường Thụy Khuê, được dàn dựng vô cùng công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và công nghệ sân khấu hiện đại 3D Mapping nhằm tái hiện sinh động vẻ đẹp của sen trong đời sống cũng như dấu ấn văn hóa Thăng Long thanh lịch.

Tại Vườn hoa Lý Tự Trọng, không gian "Sen – Tinh hoa và đời sống" giới thiệu một cách toàn diện hệ sinh thái văn hóa sen Việt Nam thông qua các gian hàng trưng bày hàng trăm sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và quà tặng độc đáo từ sen, tìm hiểu văn hóa trà sen tinh tế và thưởng thức những món ăn ẩm thực đặc sắc được chế biến từ sen, từ 26-28/6.

Ngày 2: Vào 6h30 ngày 27/6, tại Vườn hoa Lạc Long Quân (Đôi Rồng gốm), phường Tây Hồ, cuộc thi vẽ tranh mang chủ đề "Khoảnh khắc Sen Tây Hồ" được tổ chức với sự tham gia của 500 họa sĩ nhí.

Cùng ngày, tại Vườn hoa Lạc Long Quân sẽ diễn ra không gian "Sen – Nghệ thuật và sáng tạo" với hoạt động triển lãm các tác phẩm thư họa giàu chiều sâu.

Chương trình diễu hành nghệ thuật "Sen xuống phố" quanh các tuyến đường ven Hồ Tây. (Ảnh:tayho.hanoi.gov.vn)

Điểm nhấn trong chuỗi sự kiện vào lúc 15h ngày 27/6, tại vườn hoa Lạc Long Quân (khu vực Đôi Rồng gốm), phường Tây Hồ, Hà Nội, chương trình diễu hành nghệ thuật "Sen xuống phố" quanh các tuyến đường ven Hồ Tây.

Ngay sau đó là chương trình giao lưu các câu lạc bộ Zumba mang tên "Dance your Energy" với hơn 200 vũ công phía Bắc sẽ tiếp tục khuấy động bầu không khí bằng những vũ điệu Latin vô cùng sôi động.

Ngày 3 (28/6): Không gian "Sen – Trình diễn và cộng đồng" tại Vườn hoa Lạc Long Quân, Khu Văn hóa ẩm thực Sen Tây Hồ và Thung lũng hoa Tây Hồ sẽ mang đến cho du khách bầu không khí lễ hội ngập tràn các loại hình nghệ thuật dân gian và nghệ thuật đường phố.

Khép lại chuỗi sự kiện là chương trình biểu diễn nghệ thuật "Sen Việt" vào tối 28/6 tại khu vực Vườn hoa Lạc Long Quân – Đôi rồng gốm.

Đặc biệt, trong khung giờ từ 6-8 h các ngày diễn ra lễ hội, du khách có thể ghé thăm đường Thanh Niên để check-in cùng "Con đường hoa sen", chiêm ngưỡng vẻ đẹp thuần khiết buổi sớm mai của hoa sen Bách Diệp và nhiều giống sen quý hiếm khác.