TPBank đặt kế hoạch lợi nhuận hơn 10.000 tỷ trong năm 2026

Sáng ngày 24/4/2026, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Theo tài liệu tại Đại hội, năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 10.300 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước. Lợi nhuận ngân hàng riêng lẻ đạt 10.000 tỷ đồng, tăng 10%.

Chia sẻ tại đại hội, ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch HĐQT TPBank chia sẻ: "Với mục tiêu này, TPBank sẽ chính thức bước vào câu lạc bộ của những ngân hàng có lợi nhuận trước thuế năm chữ số, tức là ngân hàng "lãi vạn tỷ", điều mà từ trước đến nay chúng ta chưa đưa vào trong từ điển của ngân hàng".

Ông Phú cho biết, TPBank sẽ phấn đấu lợi nhuận ngân hàng riêng lẻ là 10.000 tỷ đồng và ngân hàng hợp nhất (tức là bao gồm cả các công ty thành viên) là 10.300 tỷ đồng. "Tôi nghĩ rằng đây cũng là một thách thức nhưng đồng thời cũng là một đích đến để phấn đấu", ông Phú nói.

Ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch HĐQT TPBank chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ngân hàng cũng trình tới các cổ đông phương án chi trả cổ tức tỉ lệ 20%, trong đó 5% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu. Nguồn chi trả từ lợi nhuận chưa phân phối, theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã dược kiểm toán của ngân hàng.

Ước tính số cổ phiếu được phát hành để chia cổ tức là hơn 416 triệu cổ phiếu, tương ứng giúp tăng vốn điều lệ của ngân hàng thêm tối đa 4.161 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, TPBank cũng trình phương án chào bán 100 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của TPBank với tỉ lệ phát hành 3,13%. Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm từ phương án này là tối đa 1.000 tỷ đồng.

Mức giá phát hành dự kiến sẽ do Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá 01 cổ phiếu (không thấp hơn 10.000 đồng). Cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP bị hạn chế chuyền nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Nếu hoàn tất 2 phương án phát hành trên, vốn điều lệ của TPBank sẽ được tăng từ 27.740 tỷ lên 32.901 tỷ đồng. Ngân hàng cho biết, việc tăng vốn điều lệ cho năm 2026 là nhu cầu tất yếu, là dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của TPBank nhằm nâng cao năng lực và ưu thế cạnh tranh, đẩy mạnh tốc độ phát triển, quy mô hoạt động và mở rộng thị trường.

Số vốn tăng thêm từ phương án phát hành cổ phiếu nêu trên dự kiến sẽ được cân đối sử dụng cho các mục đích: Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển hệ thống công nghệ thông tin và mở rộng mạng lưới kinh doanh; Bổ sung vốn trung dài hạn để phục vụ hoạt động kinh doanh; Bổ sung vốn hoạt động cho ngân hàng, phát triển dịch vụ và các hoạt động phi tín dụng.

Tại đại hội, TPBank cũng trình cổ đông kế hoạch mở rộng hệ sinh thái thông qua việc thành lập công ty bảo hiểm và ngân hàng con tại trung tâm tài chính.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến thành lập Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phi nhân thọ Tiên Phong (TPBIns) với vốn điều lệ tối thiểu 400 tỷ đồng, trong đó TPBank sở hữu trên 50% vốn. Tổng mức đầu tư của ngân hàng dự kiến tối đa 400 tỷ đồng. Công ty sẽ hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và các nghiệp vụ liên quan.

Song song, TPBank cũng lên kế hoạch thành lập ngân hàng con 100% vốn tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (TP.HCM), với tên gọi dự kiến TPBank VIFC. Ngân hàng con này có vốn điều lệ tối thiểu 3.000 tỷ đồng, hoạt động theo mô hình ngân hàng TNHH một thành viên, với thời hạn hoạt động tối đa 99 năm.

Bên cạnh đó, TPBank cũng trình cổ đông thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023–2028.

Cụ thể, ngân hàng trình miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Sương khỏi vị trí thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Đồng thời, đại hội tiến hành bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT, gồm bà Đỗ Quỳnh Anh và bà Nguyễn Thị Hương Trang (ứng viên thành viên HĐQT độc lập). Sau khi kiện toàn, HĐQT TPBank nhiệm kỳ 2023–2028 gồm 6 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và điều lệ ngân hàng.