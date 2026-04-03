Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank: Mã - TPB) vừa công bố tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, tổ chức vào ngày 24/4 tới đây tại Hà Nội.

TPBank cho biết, theo định hướng điều hành năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tăng trưởng tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, với trọng tâm là các lĩnh vực ít rủi ro, đặc biệt là hạn chế tín dụng vào bất động sản. Điều này cho thấy ngân hàng đang chuyển dịch rõ rệt từ mô hình tăng trưởng nhanh sang tăng trưởng chọn lọc.

Trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam duy trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế đi kèm ổn định vĩ mô, cách tiếp cận thận trọng này giúp TPBank giảm thiểu rủi ro chu kỳ, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững hơn trong trung và dài hạn.

TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng trong năm 2026.

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch năm 2026 không nằm ở tốc độ tăng trưởng cao, mà ở cấu trúc tạo ra tăng trưởng. TPBank đang từng bước hoàn thiện mô hình hệ sinh thái tài chính, với sự đóng góp của các đơn vị thành viên như quỹ, chứng khoán và xử lý tài sản.

Chính sự cộng hưởng từ các mảnh ghép này giúp ngân hàng: Mở rộng tệp khách hàng ở nhiều phân khúc, gia tăng nguồn thu ngoài lãi, Tối ưu vòng đời khách hàng và hiệu suất khai thác. Đây được xem là động cơ kép giúp TPBank không chỉ phụ thuộc vào tín dụng, yếu tố vốn chịu nhiều ràng buộc chính sách trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, TPBank đang nghiên cứu phương án thành lập một ngân hàng thành viên với vốn điều lệ khoảng 3.000 tỷ đồng trong khuôn khổ Trung tâm Tài chính Quốc tế (VIFC) tại TP.HCM. Định hướng này được kỳ vọng giúp ngân hàng tận dụng cơ chế đặc thù của trung tâm để thử nghiệm các mô hình tài chính mới, mở rộng hoạt động trong lĩnh vực tài chính quốc tế, fintech và dịch vụ xuyên biên giới, qua đó tạo thêm dư địa tăng trưởng trong dài hạn.

Song song với mục tiêu lợi nhuận, TPBank đặt kế hoạch tổng tài sản đạt 600.000 tỷ đồng (+19%), huy động vốn tăng 16% và dư nợ tín dụng tăng 15%. Các chỉ tiêu này cho thấy ngân hàng vẫn duy trì đà mở rộng quy mô, nhưng trong một biên độ hợp lý và có kiểm soát. Đồng thời, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2,5%, tương đương mặt bằng toàn ngành trong năm 2026, cho thấy TPBank chọn cách duy trì vùng đệm hợp lý để vừa đảm bảo tăng trưởng, vừa chủ động ứng phó rủi ro trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.