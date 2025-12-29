Từ ngân hàng số đến ESG: Hành trình tích hợp công nghệ trong vận hành của TPBank

(VTC News) -

Thông qua số hóa, tự động hóa và ứng dụng dữ liệu, các yếu tố Môi trường – Xã hội – Quản trị được lồng ghép vào hoạt động hằng ngày của ngân hàng.

Mới đây, tại Diễn đàn ESG Việt Nam, Tổng Giám đốc TPBank Nguyễn Hưng chia sẻ một ví dụ ngắn gọn về cách ngân hàng nhìn nhận ESG trong vận hành: Khi một quy trình có thể được xử lý trong 1 phút bằng công nghệ, trong khi cần tới 10 phút nếu làm thủ công, lựa chọn tự động hóa là điều tất yếu. Theo ông, khác biệt về thời gian đó không chỉ phản ánh năng suất, mà còn gắn với chi phí, mức độ tiêu thụ tài nguyên và lượng phát thải phát sinh trong hoạt động ngân hàng.

Trong bối cảnh ngành ngân hàng Việt Nam đồng thời chịu áp lực về tăng trưởng, quản trị rủi ro và yêu cầu phát triển bền vững, ESG đang dần dịch chuyển từ một khái niệm mang tính định hướng sang chuẩn mực vận hành thực tế. Thay vì triển khai ESG như một chương trình độc lập hay hoạt động mang tính phong trào, nhiều ngân hàng lựa chọn tích hợp ESG ngay trong cách thiết kế mô hình kinh doanh và vận hành. TPBank là một trường hợp tiêu biểu cho xu hướng này.

Tổng Giám đốc TPBank Nguyễn Hưng chia sẻ tại Diễn đàn ESG Việt Nam.

Ngân hàng số và công nghệ trong tích hợp ESG

Trên nền tảng ngân hàng số – một trụ cột chiến lược của TPBank – ESG được cụ thể hóa thông qua số hóa quy trình và ứng dụng công nghệ ở quy mô lớn. Hiện khoảng 98% giao dịch của khách hàng được thực hiện qua kênh số, giúp giảm giấy tờ, di chuyển và chi phí vận hành, đồng thời hỗ trợ theo dõi và cải thiện hiệu quả hoạt động gắn với các trụ cột Môi trường và Quản trị.

Song song, mạng lưới gần 500 điểm LiveBank 24/7 cho phép xử lý phần lớn nhu cầu giao dịch với chi phí thấp hơn đáng kể so với mô hình truyền thống, góp phần tối ưu nguồn lực và mở rộng tiếp cận dịch vụ tài chính.

Trong quản trị, TPBank ứng dụng dữ liệu và công nghệ để nâng cao minh bạch và khả năng kiểm soát rủi ro. Ngân hàng triển khai hệ thống cảnh báo và chặn chuyển tiền rủi ro đồng bộ trên nhiều kênh giao dịch, kết hợp dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các bộ quy tắc giám sát theo thời gian thực. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi triển khai, hệ thống này đã giúp ngăn chặn hàng trăm tỷ đồng cho khách hàng, cho thấy vai trò của công nghệ trong việc bảo vệ người dùng và tăng cường năng lực quản trị.

TPBank cũng sớm kết nối với VNeID và các nền tảng ký số, thúc đẩy định danh số, giao dịch không giấy tờ và giảm rủi ro gian lận. Theo đánh giá, việc tích hợp các nền tảng dữ liệu quốc gia và giải pháp công nghệ mới không chỉ phục vụ mục tiêu hiệu quả vận hành, mà còn là điều kiện để ESG được triển khai một cách nhất quán và có thể kiểm chứng.

Tại TPBank, ESG được cụ thể hóa thông qua số hóa quy trình và ứng dụng công nghệ ở quy mô lớn.

Tài chính toàn diện và tác động xã hội

Trên nền tảng công nghệ và năng lực quản trị đã được thiết lập, TPBank mở rộng triển khai ESG sang trụ cột Xã hội thông qua việc thúc đẩy tài chính toàn diện. Các giải pháp tài chính số cho phép phê duyệt và giải ngân theo thời gian thực, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, giảm chi phí xã hội và hạn chế các hình thức tín dụng phi chính thức.

Một điểm nhấn trong trụ cột Xã hội là việc TPBank đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Đây không phải là hoạt động mang tính thời điểm, mà là một hướng đi được ngân hàng theo đuổi xuyên suốt nhiều năm, gắn với mục tiêu thúc đẩy tài chính toàn diện và bình đẳng giới.

Trên nền tảng đó, TPBank tham gia Chương trình WAVES – Tăng tốc thúc đẩy các doanh nghiệp nữ phát triển tại khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương - do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) triển khai.

Chương trình đã hỗ trợ gần 800 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, với tổng dư nợ cơ cấu và cho vay mới xấp xỉ 250 triệu USD. Tại Lễ tổng kết ngày 19/12, TPBank được NHNN và ADB ghi nhận, biểu dương trực tiếp với vai trò ngân hàng tiên phong trong đánh giá khoảng trống giới và dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp nữ tham gia chương trình.

Từ việc tích hợp ESG vào vận hành ngân hàng số, quản trị rủi ro và các chương trình tài chính toàn diện, cách tiếp cận của TPBank phản ánh xu hướng ESG đang hình thành trên thị trường: ESG gắn với năng lực quản trị và hiệu quả dài hạn, thay vì chỉ là yêu cầu tuân thủ.

TPBank được vinh danh trong Top 10 doanh nghiệp thực thi ESG toàn diện nổi bật tại Vietnam ESG Awards 2025.

Mới đây, TPBank tiếp tục được ghi nhận trong Top 10 doanh nghiệp thực thi ESG toàn diện nổi bật tại Vietnam ESG Awards 2025 do Báo Dân trí tổ chức. Việc được đánh giá cao ở cả các chương trình hợp tác quốc tế và giải thưởng trong nước cho thấy ESG tại TPBank đã được triển khai đồng bộ trên cả ba trụ cột Môi trường – Xã hội – Quản trị, với công nghệ đóng vai trò phương tiện cốt lõi.

Theo xu hướng chung, ESG sẽ ngày càng trở thành một phần của chuẩn mực vận hành trong ngành ngân hàng. Trường hợp của TPBank cho thấy, khi công nghệ được sử dụng như phương tiện chứ không phải mục tiêu, ESG có thể đi vào vận hành một cách thực chất, đo lường được và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn.