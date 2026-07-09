TP.HCM tiếp nhận hồ sơ chôn cất 21 liệt sĩ cùng nhiều kỷ vật chiến tranh từ Mỹ

(VTC News) -

Chiều 9/7, UBND TP.HCM tổ chức lễ tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và kỷ vật chiến tranh do nhóm nghiên cứu Dự án Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI) thuộc Đại học Công nghệ Texas Tech (Mỹ) trao tặng, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM (Ban chỉ đạo 515 TP.HCM) tiếp nhận ba nhóm hồ sơ, tài liệu quan trọng, gồm: Hồ sơ của 3 kỷ vật liệt sĩ; hồ sơ chỉ dẫn sơ đồ chôn cất 21 liệt sĩ tại Bệnh viện K76A; hồ sơ giải mã mật danh đơn vị 962 - đơn vị liên quan đến hiện vật vừa được phát hiện trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

Theo Ban Chỉ đạo, các tài liệu được nhóm nghiên cứu sưu tầm, tổng hợp từ nhiều nguồn lưu trữ, có giá trị trong việc đối chiếu hồ sơ, xác minh nhân chứng, khảo sát thực địa và từng bước xác định vị trí chôn cất các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Ông Tạ Thu Phong - thành viên nhóm nghiên cứu dự án VWAI cho biết, trong số hồ sơ tài liệu nhóm cung cấp, có 10 hình ảnh, 4 đoạn video ghi lại hình ảnh nơi chôn chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968.

“4 video này do quân đội Mỹ ghi lại cảnh họ chôn cất tập thể các chiến sĩ dưới hố trong sân bay Tân Sơn Nhất rất có giá trị để phục vụ công tác tìm kiếm”, ông Phong nói.

PGS.TS Alex Thái Đình Võ - Đồng chủ nhiệm dự án VWAI thuộc Đại học Texas Tech.

Theo ông Alex Thái Đình Võ - thành viên nghiên cứu dự án VWAI, dự án do Chính phủ Mỹ thành lập, mong tạo được sự hàn gắn với Việt Nam, để quan hệ hai nước tốt hơn.

“Công việc của chúng tôi chỉ là bước đầu, quá trình này đòi hỏi nhiều thời gian, nhiều đơn vị cùng phối hợp. Chúng tôi mong có thể góp sức để nhanh trao trả hài cốt, di vật liệt sĩ tới thân nhân”, ông Alex Thái Đình Võ nói.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ 515 TP.HCM đánh giá, việc tiếp nhận các hồ sơ, kỷ vật không chỉ bổ sung nguồn dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn.

Điều này còn mở rộng khả năng kết nối giữa tư liệu lịch sử với thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và chính quyền địa phương, qua đó nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Nhóm chuyên gia Đại học Texas Tech trao hồ sơ, tài liệu và kỷ vật chiến tranh cho lãnh đạo TP.HCM.

Đặc biệt, hồ sơ giải mã đơn vị 962 được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các cơ quan chức năng làm rõ thêm thông tin liên quan đến hiện vật vừa được phát hiện trong quá trình khai quật rãnh chôn tập thể tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng - nơi lực lượng quy tập đã tìm thấy 11 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật sau nhiều ngày tìm kiếm.

Đại diện Ban Chỉ đạo cũng kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và người dân nếu có thông tin liên quan đến địa điểm chôn cất, đơn vị chiến đấu, hiện vật hoặc danh tính liệt sĩ tiếp tục cung cấp cho cơ quan chức năng nhằm góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Hồ sơ, tài liệu và kỷ vật chiến tranh do nhóm chuyên gia Đại học Texas trao tặng.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo TP.HCM sẽ tổ chức nghiên cứu, phân loại, lưu trữ và khai thác các hồ sơ theo quy định; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng đối chiếu dữ liệu, xác minh thực địa và kết nối các nguồn thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng như xác minh thân nhân, trao trả kỷ vật khi đủ điều kiện.