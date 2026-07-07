Tìm thấy 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Chiều 7/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, đến 16h cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm, cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện và quy tập lên 11.

Hai hài cốt này không có di vật kèm theo.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày mai (8/7), các lực lượng sẽ tiếp tục mở rộng khu vực hố khai quật, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Trước đó, sau nhiều ngày khảo sát bằng radar xuyên đất, đo điện trở suất, đối chiếu tư liệu lịch sử, ảnh vệ tinh và lời kể của các nhân chứng, lực lượng chức năng đã phát hiện một rãnh chôn tập thể dài khoảng 25 m phía sau Nhà truyền thống trong Công viên Lê Thị Riêng.

Từ rãnh mộ này, nhiều hài cốt và di vật của các chiến sĩ đã được tìm thấy, gồm tấm tăng bộ đội, hộp tiếp đạn, lược, cưa tay cùng nhiều giấy tờ đã hư hỏng.

Đặc biệt, một mẩu giấy còn lưu được thông tin về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, giúp cơ quan chức năng bước đầu xác định danh tính một trong các hài cốt được quy tập. Sáng 7/7, hai người nhận là em trai của liệt sĩ đã hoàn tất lấy mẫu ADN để đối chiếu huyết thống, kết quả đang được cơ quan chuyên môn phân tích.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng là một phần của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, với mục tiêu đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình sau gần 60 năm.

Trong chiến dịch này, các lực lượng đặt mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu sinh phẩm từ khoảng 230.000 phần mộ chưa xác định danh tính và giám định ADN khoảng 18.000 mẫu để trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.