TP.HCM dẫn đầu cả nước số điểm 10 môn Hóa thi tốt nghiệp THPT

(VTC News) -

Dưới đây là danh sách 10 tỉnh có điểm thi lớp 10 môn Hóa học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 cao nhất cả nước:

STT Tỉnh thành Số điểm 10 1 TP.HCM 61 2 Hà Nội 59 3 Phú Thọ 32 4 Thanh Hóa 31 5 Nghệ An 29 6 Bắc Ninh 27 7 Hưng Yên 25 8 Hải Phòng 22 9 Ninh Bình 18 10 Đà Nẵng 14

Bộ GD&ĐT vừa công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026. Trong đó, với môn Hóa học, hai vị trí dẫn đầu thuộc về TP.HCM (61 điểm 10) và Hà Nội (59 điểm 10).

Tổng số điểm 10 của hai thành phố này (120) chiếm một tỷ trọng rất lớn, thể hiện sự vượt trội về quy mô thí sinh và chất lượng giáo dục mũi nhọn so với các địa phương còn lại trong bảng xếp hạng.

Các địa phương tiếp theo trong top 5 bao gồm: Phú Thọ (32 điểm 10), Thanh Hóa (31 điểm 10) và Nghệ An (29 điểm 10).

Các vị trí còn lại trong danh sách thuộc về Bắc Ninh (27), Hưng Yên (25), TP Hải Phòng (22), Ninh Bình (18) và Đà Nẵng (14).

Nhìn chung, kết quả này phản ánh sự phân bố của các thí sinh đạt điểm tuyệt đối trên cả nước, với sự tập trung đáng kể tại các trung tâm giáo dục lớn và các tỉnh có truyền thống học tập cao.

Năm nay, phổ điểm môn Hóa học vừa công bố cho thấy cả nước có 250.803 thí sinh tham dự thi. Điểm trung bình của môn này là 6,28 (năm 2025 là 6,06). Có 412 thí sinh đạt điểm 10 giảm 213 thí sinh so với năm 2025.

Sau khi biết kết quả, thí sinh nên đối chiếu với đáp án, kết quả tự chấm để đánh giá mức độ phù hợp. Nếu cho rằng điểm số chưa phản ánh đúng bài làm, thí sinh có thể thực hiện thủ tục phúc khảo theo lịch do Bộ GD&ĐT quy định.

Đồng thời, thí sinh cần theo dõi các mốc thời gian đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung. Việc đăng ký đúng thời hạn và sắp xếp thứ tự nguyện vọng hợp lý sẽ quyết định cơ hội trúng tuyển vào ngành học, trường học mong muốn.

Thí sinh gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 1 đến ngày 5/7. Các thí sinh nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ muộn nhất ngày 7/7.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 11-12/6. Đây tiếp tục là kỳ thi có quy mô lớn nhất trong năm, vừa phục vụ mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa là căn cứ để các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sử dụng trong công tác tuyển sinh.