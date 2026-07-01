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Xuất bản ngày 01/07/2026 09:50 AM
Xuất bản ngày 01/07/2026 09:50 AM

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT khối B00: 4 thí sinh đạt điểm tuyệt đối

Hoa Trà
Hoa Trà
(VTC News) -

Theo thống kê phổ điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ hợp Toán, Hóa học, Sinh học năm 2026 có điểm trung bình tăng từ 18,29 lên 19,69.

Theo thống kê phổ điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) năm 2026 có điểm trung bình tăng từ 18,29 (năm 2025) lên 19,69 điểm, trong khi trung vị tăng từ 18,0 lên 19,95 điểm.

Phổ điểm tập trung chủ yếu trong khoảng 19–23 điểm, cho thấy kết quả thi được cải thiện và phân hóa tương đối tốt. Số thí sinh đạt điểm tuyệt đối tăng từ 1 lên 4, trong khi không có thí sinh đạt 0 điểm.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT khối B00: 4 thí sinh đạt điểm tuyệt đối - 1

Năm nay Ninh Bình là địa phương có điểm trung bình môn Toán cao nhất cả nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, theo thống kê vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Cụ thể, Ninh Bình dẫn đầu bảng xếp hạng với 6,265 điểm. Xếp ngay sau là TP.HCM với 6,189 điểm. Vị trí thứ ba thuộc về Hà Nội với 6,164 điểm, trong khi Hải Phòng thứ tư với 6,011 điểm. Hưng Yên khép lại nhóm 5 địa phương dẫn đầu khi đạt 5,988 điểm.

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