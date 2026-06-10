Top 10 lực lượng tàu ngầm mạnh nhất thế giới 2026

(VTC News) -

Tàu ngầm từ lâu được xem là lực lượng răn đe chiến lược quan trọng nhất của các cường quốc hải quân. Không ồn ào như tàu sân bay hay khu trục hạm, những "sát thủ thầm lặng" này có thể hoạt động hàng tháng dưới biển, mang theo tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo hạt nhân và ngư lôi hiện đại đủ sức thay đổi cục diện một cuộc xung đột.

Theo các đánh giá từ Global Firepower, dưới đây là 10 lực lượng tàu ngầm mạnh nhất thế giới năm 2026, xét trên quy mô hạm đội, trình độ công nghệ và năng lực tác chiến tổng thể.

Tàu ngầm Agosta 90B. Ảnh STM

10. Pakistan

Pakistan sở hữu một trong những lực lượng tàu ngầm đáng chú ý nhất Nam Á. Hiện hải quân nước này vận hành các tàu ngầm lớp Agosta 90B do Pháp thiết kế, được trang bị hệ thống động lực không phụ thuộc không khí (AIP), cho phép hoạt động bí mật dưới nước trong thời gian dài.

Điểm đáng chú ý là Islamabad đang tiếp nhận 8 tàu ngầm lớp Hangor do Trung Quốc chế tạo. Khi chương trình hoàn tất, Pakistan sẽ có bước nhảy vọt về năng lực tác chiến dưới nước, đồng thời gia tăng đáng kể khả năng răn đe trước đối thủ truyền thống là Ấn Độ tại biển Arab.

9. Australia

Australia hiện chỉ vận hành 6 tàu ngầm lớp Collins nhưng vẫn được đánh giá rất cao nhờ chương trình AUKUS với Mỹ và Anh. Theo kế hoạch, Canberra sẽ tiếp nhận các tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia trước khi tham gia phát triển lớp SSN-AUKUS thế hệ mới.

Khi chương trình này hoàn tất, Australia sẽ trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới sở hữu tàu ngầm hạt nhân. Điều đó không chỉ nâng cao năng lực quốc phòng mà còn giúp Canberra đóng vai trò quan trọng hơn trong cấu trúc an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tàu ngầm U212A. Ảnh Seaforces

8. Italy

Italy không sở hữu số lượng tàu ngầm lớn nhưng lại có chất lượng thuộc hàng đầu châu Âu. Các tàu ngầm lớp Todaro và U212A được trang bị công nghệ AIP tiên tiến, cho phép giảm đáng kể khả năng bị phát hiện.

Hải quân Italy đặc biệt chú trọng các nhiệm vụ tuần tra, chống ngầm và bảo vệ các tuyến hàng hải chiến lược tại Địa Trung Hải. Chương trình đóng mới tàu ngầm U212 NFS cũng đang giúp Rome tiếp tục duy trì lợi thế công nghệ trong lĩnh vực này.

7. Hàn Quốc

Hàn Quốc đang nổi lên như một trong những cường quốc tàu ngầm mới của châu Á. Ngoài các lớp Chang Bogo và Son Won-il, nước này còn phát triển thành công lớp Dosan Ahn Chang-ho với lượng giãn nước hơn 3.700 tấn.

Đây là một trong những tàu ngầm diesel-điện hiện đại nhất thế giới, có khả năng phóng tên lửa đạn đạo từ dưới nước. Thành công của chương trình này cho thấy ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc đã đạt trình độ rất cao trong lĩnh vực đóng tàu quân sự.

Tàu ngầm Soryu. Ảnh 19FortyFive

6. Nhật Bản

Nhật Bản từ lâu được đánh giá là quốc gia sở hữu lực lượng tàu ngầm thông thường tinh nhuệ nhất thế giới. Các tàu ngầm lớp Soryu và Taigei sử dụng công nghệ pin lithium-ion tiên tiến, giúp tăng đáng kể thời gian hoạt động dưới nước và giảm tiếng ồn.

Dù chỉ duy trì khoảng hơn 20 tàu ngầm, Tokyo luôn đặt chất lượng lên trên số lượng. Trình độ huấn luyện và vận hành của lực lượng tàu ngầm Nhật Bản được nhiều chuyên gia đánh giá thuộc nhóm tốt nhất thế giới.

5. Pháp

Pháp là một trong số ít quốc gia duy trì đầy đủ năng lực tàu ngầm hạt nhân chiến lược và tàu ngầm tấn công hạt nhân. Hải quân nước này vận hành các tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Triomphant cùng tàu ngầm tấn công lớp Suffren thế hệ mới.

Các tàu lớp Suffren được trang bị công nghệ tàng hình hiện đại, tên lửa hành trình tấn công mặt đất và hệ thống cảm biến tiên tiến. Đây là lực lượng đóng vai trò then chốt trong chiến lược răn đe hạt nhân và bảo vệ lợi ích toàn cầu của Paris.

Tàu ngầm Astute. Ảnh Navy Lookout

4. Anh

Hải quân Hoàng gia Anh tiếp tục duy trì một trong những lực lượng tàu ngầm tinh nhuệ nhất NATO. Các tàu ngầm lớp Astute được đánh giá là một trong những tàu ngầm săn ngầm tiên tiến nhất thế giới nhờ độ ồn thấp và hệ thống cảm biến hiện đại.

Bên cạnh đó, các tàu ngầm chiến lược lớp Vanguard mang tên lửa đạn đạo Trident II D5 vẫn là nền tảng bảo đảm năng lực răn đe hạt nhân của London. Dù quy mô không lớn, lực lượng tàu ngầm Anh luôn được xem là đối tác quan trọng của Mỹ trong các hoạt động dưới lòng đại dương.

3. Trung Quốc

Trung Quốc hiện sở hữu hơn 60 tàu ngầm các loại và là lực lượng tàu ngầm lớn nhất châu Á. Ngoài các tàu ngầm diesel-điện lớp Yuan hiện đại, Bắc Kinh đang đẩy mạnh phát triển các tàu ngầm hạt nhân lớp Type 093 và Type 094.

Những năm gần đây, Trung Quốc liên tục đóng mới tàu ngầm với tốc độ rất cao. Các chương trình Type 095 và Type 096 được kỳ vọng sẽ giúp nước này tiếp tục thu hẹp khoảng cách công nghệ với Mỹ và Nga. Việc mở rộng hoạt động ra Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương cũng cho thấy tham vọng xây dựng lực lượng tàu ngầm có khả năng tác chiến toàn cầu.

Tàu ngầm Yasen-M. Ảnh Wikipedia

2. Nga

Nga sở hữu một trong những lực lượng tàu ngầm mạnh nhất và giàu kinh nghiệm nhất thế giới. Hạm đội này bao gồm các tàu ngầm chiến lược lớp Borei, tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Yasen-M và các tàu ngầm diesel-điện lớp Kilo cải tiến.

Đặc biệt, lớp Yasen-M được nhiều chuyên gia quân sự phương Tây đánh giá là một trong những tàu ngầm nguy hiểm nhất từng được chế tạo. Với khả năng mang tên lửa hành trình Kalibr và Zircon, các tàu ngầm Nga có thể tấn công mục tiêu trên biển hoặc trên bộ ở khoảng cách hàng nghìn km. Trong chiến lược quân sự hiện nay, Moskva tiếp tục coi tàu ngầm là công cụ quan trọng để cân bằng sức mạnh với NATO.

1. Mỹ

Mỹ tiếp tục giữ vị trí số một nhờ sở hữu hạm đội tàu ngầm hạt nhân lớn và hiện đại nhất thế giới. Điểm khác biệt lớn nhất là toàn bộ tàu ngầm của Hải quân Mỹ đều sử dụng năng lượng hạt nhân, cho phép hoạt động gần như không giới hạn về tầm xa và thời gian bám biển.

Các tàu ngầm lớp Virginia hiện là xương sống của lực lượng tàu ngầm tấn công Mỹ, trong khi lớp Ohio đảm nhiệm vai trò răn đe hạt nhân chiến lược. Washington cũng đang triển khai chương trình tàu ngầm lớp Columbia nhằm thay thế Ohio trong tương lai. Không quốc gia nào sở hữu mạng lưới căn cứ, hệ thống hậu cần và khả năng triển khai tàu ngầm trên phạm vi toàn cầu mạnh như Mỹ.

Bảng xếp hạng năm 2026 cho thấy Mỹ vẫn là lực lượng tàu ngầm mạnh nhất thế giới, nhưng khoảng cách với các đối thủ đang dần thu hẹp. Nga tiếp tục đầu tư vào các tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới, trong khi Trung Quốc mở rộng hạm đội với tốc độ nhanh nhất thế giới.

Bên cạnh ba cường quốc hàng đầu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia cũng đang tăng cường đầu tư mạnh cho lực lượng tàu ngầm. Điều đó cho thấy cuộc cạnh tranh dưới lòng đại dương sẽ tiếp tục là một trong những mặt trận chiến lược quan trọng nhất của thế kỷ XXI, nơi những "sát thủ thầm lặng" có thể tạo ra ảnh hưởng vượt xa những gì xuất hiện trên mặt biển.