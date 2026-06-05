Trung Quốc hé lộ xe tăng có hệ thống giáp tốt bậc nhất thế giới

(VTC News) -

Những hình ảnh mới xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy nước này đang thử nghiệm một mẫu xe tăng thế hệ mới hoàn toàn, được cho là có quan hệ mật thiết với dòng Type 100 vừa chính thức ra mắt năm 2025. Điểm đáng chú ý là phương tiện mới có kích thước lớn hơn đáng kể, làm dấy lên khả năng Bắc Kinh sẽ triển khai song song hai dòng xe tăng thế hệ mới theo mô hình “cao - thấp”, điều mà chưa quốc gia nào khác đạt được.

Nếu Type 100 được đánh giá có khối lượng khoảng 40 tấn thì nguyên mẫu mới có thể nặng tới gần 60 tấn. Điều này đưa nó vào nhóm các xe tăng chiến đấu chủ lực hạng nặng nhất thế giới hiện nay.

Xe tăng Type-100. Ảnh Military Watch

Lớp giáp mạnh nhất

Qua các hình ảnh được công bố, xe tăng mới có 7 cặp bánh chịu lực thay vì 6 cặp như Type 100. Phần giáp trước thân xe cũng dày hơn đáng kể, tạo cảm giác đồ sộ ngay cả khi chưa có thông số chính thức.

Khẩu pháo chính của nguyên mẫu cũng có nòng lớn hơn rõ rệt. Các chuyên gia nhận định đây nhiều khả năng là pháo nòng trơn cỡ 125 mm, thay cho pháo 105 mm được cho là trang bị trên Type 100.

Không gian thân xe lớn hơn cũng làm dấy lên dự đoán rằng phương tiện có thể mang theo nhiều máy bay không người lái hỗ trợ trinh sát hoặc tấn công. Đây là xu hướng đang ngày càng phổ biến trên các thiết kế xe tăng thế hệ mới, khi chiến trường hiện đại chứng kiến vai trò ngày càng lớn của UAV.

Một trong những điểm nổi bật nhất là việc tiếp tục sử dụng tháp pháo không người lái. Thiết kế này cho phép toàn bộ kíp lái ngồi trong khoang bọc thép riêng biệt ở thân xe, giúp tăng đáng kể khả năng sống sót khi bị tấn công.

Giới quan sát cho rằng đây có thể là phương án kế nhiệm trực tiếp dòng Type 99 hiện nay, trong khi Type 100 sẽ thay thế các xe tăng Type 96 đang phục vụ trong lực lượng lục quân Trung Quốc.

Vượt tư duy xe tăng truyền thống

Ngay từ khi xuất hiện, Type 100 đã thu hút sự chú ý nhờ cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt so với các xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ trước.

Thiết kế của nó đặc biệt chú trọng bảo vệ phần nóc xe và các khu vực bên hông - những vị trí đang trở thành mục tiêu ưu tiên của tên lửa chống tăng tấn công từ trên cao như Javelin hay các loại đạn tuần kích cảm tử.

Nguyên mẫu hạng nặng mới nhiều khả năng cũng áp dụng triết lý tương tự nhưng ở mức độ cao hơn nhờ khung gầm lớn và tải trọng lớn hơn. Điều này cho phép tích hợp lớp giáp dày hơn cũng như các hệ thống phòng vệ chủ động mạnh hơn.

Theo những thông tin được công bố trước đây, Type 100 được trang bị mạng lưới cảm biến quang học, hồng ngoại và radar hiện đại, đồng thời kết nối trực tiếp với pháo binh, không quân và các đơn vị tác chiến điện tử thông qua hệ thống chỉ huy tác chiến số hóa.

Khả năng tác chiến mạng trung tâm này được cho đã trải qua các cuộc diễn tập hiệp đồng binh chủng của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Nguyên mẫu mới nhiều khả năng sẽ thừa hưởng toàn bộ các công nghệ đó.

Type-100 trong cuộc tập trận. Ảnh Military Watch

Thách thức mới

Giới chuyên gia nhận định sự xuất hiện của nguyên mẫu mới cho thấy Trung Quốc đang tiến rất nhanh trong cuộc đua phát triển xe tăng thế hệ tiếp theo.

Trước đây, xe tăng T-14 Armata của Nga từng được xem là thiết kế tiên phong với tháp pháo không người lái và khoang lái bọc thép tách biệt. Tuy nhiên, chương trình này đã chậm tiến độ trong nhiều năm và chưa được sản xuất hàng loạt.

Trong khi đó, Mỹ và các nước NATO hiện vẫn chủ yếu dựa vào các nền tảng nâng cấp từ những dòng xe tăng thế hệ cũ như M1 Abrams hay Leopard 2.

Điều đáng chú ý là dù khung gầm đủ lớn để mang các loại pháo cỡ 140 mm hoặc thậm chí 152 mm, Trung Quốc dường như vẫn lựa chọn pháo 125 mm. Quyết định này được cho là phản ánh sự thay đổi trong tư duy tác chiến thiết giáp hiện đại, khi tên lửa chống tăng ngoài tầm nhìn và UAV được xem là phương tiện tiêu diệt mục tiêu bọc thép hiệu quả hơn so với các trận đấu pháo trực tiếp truyền thống.

Nếu được đưa vào biên chế trong tương lai gần, mẫu xe tăng hạng nặng mới cùng Type 100 có thể giúp Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới sở hữu đồng thời hai dòng xe tăng thế hệ mới hoạt động song song. Điều đó không chỉ phản ánh năng lực công nghiệp quốc phòng ngày càng tăng của Bắc Kinh, mà còn cho thấy cuộc cạnh tranh công nghệ thiết giáp toàn cầu đang bước sang một giai đoạn mới.