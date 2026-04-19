Tổng thống Pezeshkian tuyên bố Mỹ không thể tước quyền sở hữu hạt nhân của Iran

Ngày 19/4, hãng tin ISNA dẫn lời Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian: “Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Iran không nên sử dụng quyền hạt nhân của mình, nhưng ông ấy không nói rõ là vì tội gì. Ông ấy có quyền lực gì để tước đoạt quyền hợp pháp của một quốc gia?”.

Những phát ngôn của Tổng thống Pezeshkian được đưa ra trong bối cảnh Washington và Tehran bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cũng khẳng định quốc gia này sẽ không gửi uranium được làm giàu tới Mỹ.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi sẽ không gửi vật liệu làm giàu nào tới Mỹ, vấn đề này không được thảo luận”, ông Khatibzadeh nói, đồng thời nhấn mạnh Tehran và Washington “đã trao đổi một số thông điệp” ở giai đoạn hiện tại, nhưng phía Mỹ “đưa ra những yêu cầu dường như quá mức” đối với Iran.

Trong khi đó, tại Thủ đô Dhaka của Pakistan, công tác chuẩn bị cho vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột đang được thực hiện.

Nhà đàm phán hàng đầu của Iran - Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf cũng cho biết các cuộc trao đổi giữa Mỹ và Iran “đã có tiến bộ”, hai bên “hiểu nhau hơn một cách thực tế” nhưng “những khác biệt đáng kể vẫn còn”.

Ông Ghalibaf đề cập đến vấn đề hạt nhân cũng như eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng mà Iran muốn thương mại hóa.

Cùng với đó, ông Ghalibaf cáo buộc Tổng thống Trump nói dối và cho rằng Iran chưa từ bỏ việc làm giàu hạt nhân cũng như không giao nộp cái gọi là "bụi hạt nhân" mà nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định sẽ thu giữ.

Về eo biển Hormuz, ông Ghalibaf nhấn mạnh việc đóng cửa cho thấy khả năng chỉ huy và kiểm soát của Iran vẫn vững chắc, bất chấp những tuyên bố dai dẳng của Mỹ về việc làm suy yếu quân đội Tehran.

Thời hạn hai tuần của thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang đến gần, cuộc đàm phán giữa các quan chức ở Islamabad cuối tuần trước cũng kết thúc mà không tìm ra hướng đi nào để chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột.