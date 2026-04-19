Mỹ cảnh báo truy đuổi tàu liên quan đến Iran trên toàn cầu

(VTC News) -

Theo The Wall Street Journal, Mỹ đang chuẩn bị triển khai chiến dịch ập lên các tàu chở dầu và tàu thương mại liên quan đến Iran trên vùng biển quốc tế, mở rộng phạm vi phong tỏa Iran ra ngoài khu vực Trung Đông.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết: "Mỹ sẽ tích cực truy đuổi bất kỳ tàu nào mang cờ Iran hoặc bất kỳ tàu nào cố gắng cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran. Điều này bao gồm cả các tàu thuộc hạm đội bí mật chở dầu của Iran".

Ông cho biết chiến dịch này bao gồm các tàu thuộc "hạm đội bóng tối" chở dầu Iran, những con tàu hoạt động bất hợp pháp, né tránh quy định quốc tế, lệnh trừng phạt hoặc quy định bảo hiểm.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.

Theo tướng Caine, một phần chiến dịch sẽ do Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ đảm nhiệm, mở ra giai đoạn mới trong chiến lược gây sức ép mà chính quyền Tổng thống Donald Trump gọi là “Cơn thịnh nộ kinh tế”.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cho biết Tổng thống Donald Trump “lạc quan” rằng các biện pháp mới sẽ góp phần thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã buộc 23 tàu phải quay đầu khi tìm cách rời các cảng của Iran. Việc mở rộng hoạt động kiểm tra được kỳ vọng sẽ giúp Washington tăng cường kiểm soát các tàu có liên quan đến Iran trên phạm vi toàn cầu, bao gồm cả tàu chở dầu đã ra ngoài Vịnh Ba Tư và những tàu vận chuyển vũ khí có khả năng hỗ trợ Tehran.

Động thái này của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Iran đang siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz, bao gồm việc tấn công tàu thuyền vào ngày 18/4. Iran tuyên bố giành lại quyền kiểm soát quân sự đối với eo biển, và dự định giữ vững quyền kiểm soát này cho đến khi Mỹ đảm bảo quyền tự do đi lại cho các tàu thuyền đến và đi từ Iran.

"Chừng nào Hoa Kỳ chưa đảm bảo quyền tự do hàng hải hoàn toàn cho các tàu thuyền đi đến và đi từ Iran, eo biển Hormuz vẫn sẽ bị kiểm soát chặt chẽ", quân đội Iran tuyên bố.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei cũng tuyên bố trong một thông điệp được cho là đăng trên kênh Telegram của ông rằng hải quân Iran sẵn sàng giáng những “thất bại cay đắng mới” lên đối phương.