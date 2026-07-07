Bộ trưởng Y tế kiểm tra BV Việt Đức tại Ninh Bình trước ngày khai trương

(VTC News) -

Chiều 7/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình trước thời điểm chính thức khai trương đi vào hoạt động.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra nhiều hạng mục trọng yếu như khu khám bệnh, cấp cứu, phòng mổ, hồi sức tích cực, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, hệ thống trang thiết bị y tế, hạ tầng kỹ thuật và công tác bố trí nhân lực nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng trước khi tiếp nhận người bệnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan kiểm tra công tác chuẩn bị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình.

Theo PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế tại cơ sở Ninh Bình được chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và có chứng chỉ hành nghề theo quy định. Trong giai đoạn đầu, bệnh viện sẽ vận hành khoảng 300 giường bệnh, tập trung tiếp nhận người dân đến khám, tái khám và thực hiện các ca phẫu thuật.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan yêu cầu bệnh viện hoàn thiện phương án tổ chức khám chữa bệnh và cấp cứu một cách chi tiết, bảo đảm mọi hoạt động được triển khai thông suốt ngay từ những ngày đầu vận hành.

Bộ trưởng đặc biệt lưu ý công tác đón tiếp người bệnh. Các khu vực phân luồng, lễ tân và hướng dẫn cần được bố trí đủ nhân lực để hỗ trợ người dân nhanh chóng, tránh tình trạng lúng túng hoặc quá tải khi bệnh viện chính thức mở cửa.

Việc đưa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực hệ thống y tế.

Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục rà soát việc bố trí giường bệnh, điều kiện điều trị và chăm sóc người bệnh. Đại diện bệnh viện cho biết toàn bộ khu điều trị đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng đưa vào sử dụng ngay sau lễ khai trương.

Đánh giá kết quả kiểm tra, Bộ trưởng ghi nhận sự chủ động của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong việc chuẩn bị đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và chuyên môn. Tuy nhiên, bệnh viện cần tiếp tục rà soát kỹ các kịch bản vận hành để mọi quy trình diễn ra an toàn, liên tục và lấy người bệnh làm trung tâm.

Theo Bộ trưởng, việc đưa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực hệ thống y tế, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương. Đồng thời, người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận sẽ có cơ hội tiếp cận các kỹ thuật y học chuyên sâu ngay tại địa phương, thay vì phải chuyển lên Hà Nội như trước.