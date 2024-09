Tố cáo cho vay nặng lãi ở đâu?

(VTC News) -

Tố cáo cho vay nặng lãi có thể hiểu là hành động khai báo với cơ quan chức năng về việc bạn bị đối tượng cho vay lãi suất quá mức, vi phạm pháp luật. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, mức lãi suất vượt quá 20%/năm được coi là cho vay nặng lãi và người vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng.

Những nơi có thể tố cáo cho vay nặng lãi gồm:

Công an địa phương: Ngay khi phát hiện mình hoặc người thân bị rơi vào bẫy cho vay nặng lãi, việc đầu tiên bạn nên làm là đến Công an phường, xã nơi bạn hoặc người cho vay sinh sống để tố cáo. Cơ quan Công an sẽ tiến hành điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tòa án nhân dân:Nếu việc tố cáo tại Công an không đem lại kết quả mong muốn, bạn có thể nộp đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân. Tòa án sẽ xem xét, thụ lý và giải quyết vụ việc theo trình tự, thủ tục tố tụng dân sự.

Lương Hoàng Nhật Nam kẻ cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn bị Công an TP Huế triệt phá đầu năm 2024. (Ảnh: CACC)

Các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Một số tổ chức, hội đoàn như Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng có thể hỗ trợ bạn trong việc tố cáo cho vay nặng lãi. Họ sẽ cung cấp cho bạn các thông tin pháp lý cần thiết và hỗ trợ bạn trong việc liên hệ với các cơ quan chức năng.

Khi tố cáo cho vay nặng lãi, bạn cần chuẩn bị một số giấy tờ, tài liệu cần thiết, bao gồm:

Đơn tố cáo:Ghi rõ thông tin người tố cáo và người bị tố cáo, nội dung tố cáo cụ thể.

Giấy tờ vay mượn tiền: Bao gồm các hợp đồng vay, giấy vay nợ, biên nhận vay tiền có ghi rõ lãi suất.

Chứng cứ khác: Tin nhắn, ghi âm, hình ảnh hoặc video ghi lại hành vi cưỡng ép cho vay với lãi suất cao.

Tố cáo cho vay nặng lãi không chỉ đòi hỏi sự dũng cảm mà còn cần am hiểu về quy trình và các cơ quan có thẩm quyền. Việc này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của bản thân mà còn góp phần làm sạch xã hội, đảm bảo công bằng và sự an toàn cho cộng đồng. Nếu bạn hoặc người thân đang gặp phải tình huống này, đừng ngần ngại tố cáo để nhận được sự bảo vệ từ pháp luật.