Tin thế giới nổi bật trong ngày 24/6

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 24/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào những bất đồng mới giữa Mỹ và Iran liên quan đến thanh sát hạt nhân và hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz; Ukraine đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào Crimea; Trung Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác ứng phó các thách thức an ninh năng lượng toàn cầu tại BRICS; và tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump giảm xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ hai.

Mỹ, Iran bất đồng

Tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục xuất hiện những khác biệt đáng kể sau vòng thương lượng đầu tiên tại Thụy Sĩ.

Tại eo biển Hormuz, Tehran cho biết các tàu thuyền phải đăng ký với một công ty bảo hiểm mới của Iran khi lưu thông qua khu vực, động thái được cho là có thể mở đường cho việc áp dụng các khoản phí dịch vụ trong tương lai. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định không quốc gia nào có quyền thu phí đối với một tuyến hàng hải quốc tế.

Eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Bất đồng cũng xuất hiện liên quan đến hoạt động thanh sát hạt nhân. Trong khi Tổng thống Donald Trump cho rằng Iran đã đồng ý cho phép các thanh sát viên quốc tế tiếp cận các cơ sở hạt nhân, phía Tehran khẳng định chưa có kế hoạch cho phép hoạt động thanh sát mới trong thời gian tới.

Ukraine tiếp tục tấn công Crimea

Quân đội Ukraine tuyên bố đã phá hủy một cây cầu đường sắt chiến lược bắc qua kênh đào Bắc Crimea, tuyến hậu cần quan trọng phục vụ vận chuyển nhiên liệu, hàng hóa và thiết bị quân sự của Nga.

Ukraine tiếp tục gia tăng các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hậu cần tại Crimea cũng như trong lãnh thổ Nga. Giới chức Kiev cho biết mục tiêu là làm gián đoạn các tuyến tiếp vận quân sự và cô lập bán đảo này khỏi phần còn lại của Nga.

Trong khi đó, Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Ukraine.

Quân đội Ukraine tuyên bố phá hủy cây cầu đường sắt quan trọng bắc qua kênh đào Bắc Crimea.

Trung Quốc kêu gọi ứng phó

Phát biểu tại Hội nghị Đại diện cấp cao về An ninh Quốc gia các nước BRICS ở Ấn Độ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác quốc tế nhằm ứng phó các thách thức về an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu.

Ông Vương Nghị cũng kêu gọi thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tăng cường đối thoại, phản đối chủ nghĩa đơn phương và phối hợp giải quyết các thách thức mới như an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo và khủng bố.

Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, các nước BRICS cần phát huy vai trò lớn hơn trong việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm

Kết quả khảo sát mới do Reuters/Ipsos thực hiện cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump giảm xuống còn 34%, tương đương mức thấp nhất từng ghi nhận trong nhiệm kỳ hai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Cuộc thăm dò cho thấy phần lớn người dân Mỹ vẫn hoài nghi về hiệu quả của cuộc chiến với Iran cũng như khả năng thỏa thuận hiện nay có thể mang lại hòa bình lâu dài giữa hai nước.

Ngoài vấn đề đối ngoại, tỷ lệ ủng hộ đối với các chính sách kinh tế và nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump cũng tiếp tục suy giảm trong bối cảnh người dân Mỹ vẫn quan tâm đến chi phí sinh hoạt và triển vọng kinh tế trong thời gian tới.