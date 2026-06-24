Thượng viện, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu chấm dứt xung đột với Iran, lên án ông Trump

(VTC News) -

Hôm 23/6, Thượng viện Mỹ tiến hành bỏ phiếu nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt hoạt động quân sự của Mỹ chống Iran nếu không có sự cho phép của Quốc hội với kết quả 50 phiếu thuận và 48 phiếu chống. Trước đó, Hạ viện Mỹ cũng thông qua nghị quyết này với tỷ lệ 215 phiếu thuận và 208 phiếu chống.

Đây là lần đầu tiên cả hai viện Quốc hội Mỹ cùng thông qua một nghị quyết nhằm yêu cầu Tổng thống rút quân khỏi một cuộc xung đột dựa trên Đạo luật Quyền lực Chiến tranh được Quốc hội thông qua năm 1973 - cơ sở pháp lý bị ông Trump và đồng minh Đảng Cộng hòa đặt câu hỏi về tính hợp hiến.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington D.C.

Dù kết quả bỏ phiếu có thể chỉ mang tính biểu tượng, nhưng đây được xem là đòn giáng mạnh đối với ông Trump, người cho đến thời điểm gần đây vẫn nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ thành viên đảng Cộng hòa trong Quốc hội.

Động thái này cũng diễn ra trong bối cảnh chính quyền dự kiến ​​yêu cầu Quốc hội phê duyệt hàng chục tỷ USD để chi trả cho cuộc xung đột ở Trung Đông.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tiếp tục cố gắng tách rời cuộc đàm phán Israel - Lebanon do Mỹ làm trung gian khỏi cuộc đàm phán Mỹ - Iran, ngay cả khi Iran liên tục khẳng định hai vấn đề này có mối liên hệ mật thiết với nhau.

“Vấn đề này hoàn toàn riêng biệt vì Lebanon là một quốc gia có chủ quyền. Khi nói đến Lebanon và những gì đang xảy ra bên trong Lebanon, chúng tôi sẽ đàm phán và giải quyết trực tiếp với chính phủ Lebanon", ông Rubio nhấn mạnh.

Ông Rubio thông tin thêm: "Có một vấn đề liên quan đến Iran ở Lebanon, đó là sự ủng hộ và tài trợ của họ cho Hezbollah. Yếu tố đó sẽ được thảo luận trong những cuộc đàm phán của chúng tôi với phía Iran, nhưng về tương lai của Lebanon, tương lai của Lebanon thuộc về người dân Lebanon thông qua chính phủ được bầu cử có chủ quyền của họ và đó là những người mà chúng tôi sẽ hợp tác".

Những phát ngôn của ông Rubio được đưa ra trong bối cảnh vòng đàm phán mới nhất giữa Israel và Lebanon đang diễn ra tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Iran nhiều lần đe dọa rút khỏi các cuộc đàm phán với Mỹ do cuộc tấn công của Israel vào Lebanon diễn ra trong thời gian ngừng bắn trên danh nghĩa. Trong khi đó, Israel cho rằng những cuộc tấn công này là để tự vệ trước Hezbollah.