Tìm thấy 3 anh em bị mất tích ở Ninh Bình

(VTC News) -

Ngày 25/9, thông tin từ Công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình), sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng và gia đình vừa tìm thấy 3 cháu bé bị mất tích ở xã Kim Tân.

"3 cháu bé được tìm thấy trong tình trạng khoẻ mạnh tại một ngôi nhà gần đó, cách nhà các cháu khoảng 100m. Chủ nhà ít khi về. Mấy hôm 3 cháu nhỏ ở đó, ngôi nhà không có người ở. Các cháu ở trên gác. Nghe tiếng động, mọi người phá cửa vào tìm kiếm và phát hiện 3 cháu bé", một cán bộ công an xã Kim Tân cho hay.

Trước đó, gần 100 người bao gồm lực lượng công an huyện, toàn bộ lực lượng công an xã, lực lượng an ninh cơ sở cùng người dân đang tích cực tìm kiếm 3 cháu bé bị mất tích từ 4 ngày trước.

Các lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm ở khu vực cánh đồng lúa, dọc các bờ suối, ao hồ quanh nhà, khu vực bến đò, sông Đáy, bãi bồi cạnh đê, khu vực công trường cạnh nhà và các nơi lân cận. Công tác tìm kiếm đang được quyết liệt thực hiện với hi vọng sớm tìm được 3 trẻ mất tích.

Phạm vi tìm kiếm được mở rộng với hi vọng sớm tìm được 3 trẻ mất tích. (Ảnh: Công an huyện Kim Sơn).

Trước đó, tối 22/9, anh Trần Văn T. (SN 1985, trú tại xóm 12, xã Kim Tân) đến Công an xã Kim Tân trình báo về việc 3 con của anh bị mất tích, gồm: cháu Trần Anh Tú (12 tuổi); Trần Thủy Tiên (8 tuổi) và Trần Anh Tài (5 tuổi).

Cả 3 cháu đi khỏi nhà từ khoảng 9h cùng ngày chưa về, khi đi khỏi nhà, các cháu đi bộ, không đi dép. Gia đình tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy.

3 anh em cháu Trần Anh Tú bị mất tích.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương phát đi thông trên hệ thống loa truyền thanh, đồng thời huy động lực lượng phối hợp cùng gia đình tìm kiếm, trong đó tập trung tìm kiếm tại các khu vực ao hồ, sông ngòi gần gia đình, nhưng vẫn chưa tìm thấy 3 cháu bé.

Theo một cán bộ công an xã, 3 cháu nhỏ đang học các trường học trên địa bàn xã Kim Tân. Vợ chồng anh Tuấn đã ly hôn từ lâu, người vợ sống trong miền Nam, các cháu ở với bố và ông bà nội. Tới bữa cơm trưa không thấy các con, anh Tuấn hốt hoảng tìm kiếm nhưng không thấy.