Quán ăn trên phố Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt giữa trời nắng nóng

(VTC News) -

Khoảng gần 16h ngày 13/8, người dân phát hiện đám cháy tại quán ăn cao 3 tầng ở số 84 Hoàng Ngân (Hà Nội).

Thời điểm này, Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời ở mức cao, khiến ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội.

Khói đen kịt bao trùm khu vực.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan nhanh tạo ra cột khói đen bốc lên dữ dội khiến nhiều người dân hoảng hốt.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an Hà Nội) cử phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Gần 17h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không xảy ra cháy lan, không có thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng kiểm đếm.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Hôm 25/7, một quán bia trên phố Vũ Đức Uý (Hà Nội) cũng xảy ra hỏa hoạn. Do khu vực cháy chủ yếu là các công trình tạm bằng khung sắt, mái tôn phục vụ kinh doanh, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ mặt bằng rồi lan sang nhiều nhà dân và ki-ốt liền kề, tạo cột khói đen có thể quan sát từ khoảng cách rất xa.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy.