Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đồng Nai cần khai thác lợi thế 'thành phố sân bay'

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 305/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai.

Thông báo kết luận nêu rõ, tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) quý I năm 2026 của tỉnh Đồng Nai đạt 9,76%, thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, theo hướng công nghiệp hóa. Các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ tiếp tục phát triển. Thu ngân sách đạt 51 % dự toán; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 16,37%.

Chỉ số IIP (sản xuất công nghiệp) tăng 13,59% cao hơn bình quân cả nước (9,1%); thu hút đầu tư trong và ngoài nước, xuất khẩu tăng cao. Đã tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố Đồng Nai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cần nhận diện đầy đủ để có giải pháp, lộ trình khắc phục như: Dư địa còn lớn nhưng chưa được khai thác hết; chưa chuyển biến mạnh, đồng đều ở các cơ quan, xã, phường.

Tăng trưởng GRDP Quý I đạt 9,76%, thấp hơn kịch bản do thành phố đề ra; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tuy cao hơn trung bình cả nước nhưng mới đạt gần 30% kế hoạch...

Khai thác tốt tiềm năng lợi thế của Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Về phát triển thương mại, dịch vụ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Đồng Nai cần thay đổi tư duy từ "sản xuất nhiều, xuất khẩu thô" sang "xuất khẩu xanh, xuất khẩu số và có giá trị gia tăng cao". Khai thác lợi thế "thành phố sân bay", đẩy nhanh các dự án trung tâm logistics, cảng cạn (ICD)...Phát triển các mô hình thương mại dịch vụ chất lượng cao tại các đô thị trung tâm.

Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử xuyên biên giới để làm chủ kênh phân phối trực tiếp; số hóa hệ thống truy xuất nguồn gốc và chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn xanh quốc tế nhằm bảo vệ, bứt phá vị thế xuất siêu vững chắc của Thành phố; tiếp tục đấu tranh bảo vệ sở hữu trí tuệ, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái.

Phát huy và khai thác tốt tiềm năng lợi thế của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các tuyến cao tốc kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Nguyên để phát triển dịch vụ hàng không, thương mại, tài chính, hội nghị, triển lãm, đào tạo, y tế, các dịch vụ chất lượng cao khác; đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái ở khu vực hồ Thủy điện Trị An, Vườn quốc gia Bù Gia Mập, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Tiên, Khu bảo tồn thiên nhiên Vĩnh Cửu,...

Thủ tướng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và triển khai các dự án lớn

Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo, để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đã đề ra, thành phố Đồng Nai phải đổi mới nhận thức, tư duy và phương thức làm việc; từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, công chức phải quán triệt tinh thần chủ động, sáng tạo, xử lý theo thẩm quyền, hành động quyết liệt, hiệu quả; kiên định, quyết tâm thực hiện đạt và vượt mục tiêu đề ra; mạnh dạn đề xuất với Trung ương những cơ chế, chính sách đột phá cho Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung.

Thành phố Đồng Nai cần giao chỉ tiêu, nhiệm vụ và thời gian hoàn thành cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, phân công cho từng đồng chí Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai theo dõi, chỉ đạo trực tiếp; quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên.

Chủ động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là khu vực tư nhân, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và triển khai các dự án lớn trên địa bàn. Đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính; phân cấp, phân quyền mạnh hơn nữa cho địa phương, cơ sở.

Tập trung rà soát, xử lý dứt điểm, tháo gỡ nhanh cho các dự án tồn đọng, kéo dài theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và thẩm quyền được giao, sớm đưa các dự án vào hoạt động, góp phần thiết thực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

Rà soát, cập nhật, bổ sung Quy hoạch Thành phố, quy hoạch đô thị và nông thôn, xác định lộ trình hoàn thành sớm nhất các quy hoạch, đặc biệt là các quy hoạch liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành;

phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát, hoàn thiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành, bảo đảm đồng bộ từ kết nối tới phát triển cơ sở hạ tầng để phục vụ tốt nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố;

phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong tháng 6, bảo đảm hoàn thành, đưa dự án đi vào hoạt động vào cuối năm 2026.

Ưu tiên tối đa không gian thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ

Đối với phát triển công nghiệp - xây dựng, Thủ tướng đề nghị thành phố Đồng Nai cần củng cố, phát triển vị thế Trung tâm công nghiệp theo hướng hiện đại của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Thu hút đầu tư có chọn lọc vào các Khu công nghiệp trên địa bàn; rà soát quỹ đất công nghiệp và tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp để ưu tiên tối đa không gian thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chính xác, tự động hóa và vật liệu mới, tiết kiệm năng lượng...

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình hạ tầng kết nối chiến lược, các dự án giao thông kết nối, đặc biệt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bổ sung vào quy hoạch và xây dựng phương án thu hút đầu tư phát triển đô thị, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao; hình thành hệ sinh thái đô thị hiện đại, thông minh quanh Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Có chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư nhà máy chế biến chuyên sâu đối với cao su, gỗ và các cây nông, công nghiệp chủ lực khác.

Nguyễn Trang (VOV.vn)