105.000 hộ kinh doanh tại Đồng Nai được hỗ trợ chuyển đổi số miễn phí

(VTC News) -

Ngày 10/6 tại Đồng Nai, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai và các cơ quan, doanh nghiệp liên quan tổ chức Hội nghị công bố Kế hoạch phối hợp, triển khai thí điểm hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Hộ kinh doanh tại Đồng Nai được hỗ trợ chuyển đổi số. (Ảnh: MH)

Đây là hoạt động triển khai hiện thực hóa một trong các giải pháp “đột phá” về phát triển kinh tế số, góp phần tăng trưởng “hai con số” trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Với hơn 105.000 hộ kinh doanh đang hoạt động, Đồng Nai là địa phương có cộng đồng hộ kinh doanh đông đảo, đóng góp quan trọng vào hoạt động thương mại, dịch vụ và lưu thông hàng hóa trên địa bàn. Việc triển khai chương trình tại Đồng Nai hướng tới mục tiêu kép: hỗ trợ các hộ kinh doanh tiếp cận và ứng dụng hiệu quả các giải pháp số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời cung cấp thêm cơ sở thực tiễn để hoàn thiện các mô hình, giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số phù hợp với đặc thù của hộ kinh doanh trong thời gian tới. Chương trình được triển khai theo cơ chế phối hợp “ba bên” đồng bộ, thực chất và lấy hiệu quả triển khai tại cơ sở làm trọng tâm.

Cụ thể, cơ quan Nhà nước giữ vai trò định hướng, xây dựng cơ chế phối hợp, tổ chức triển khai, theo dõi, đánh giá kết quả và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện;

Doanh nghiệp công nghệ số và đơn vị cung cấp giải pháp số gồm: VNPT, Viettel, Misa, Sapo, BKAV, Effect, P.A Việt Nam, Phần mềm Nhân Hoà và các đơn vị đồng hành khác trực tiếp cung cấp nền tảng, dịch vụ, giải pháp hỗ trợ và các chính sách ưu đãi cho hộ kinh doanh.

Người dân, hộ kinh doanh là trung tâm thụ hưởng, đồng thời là chủ thể trực tiếp tham gia quá trình chuyển đổi số. Theo đó, các hộ kinh doanh sẽ được đánh giá miễn phí mức độ sẵn sàng chuyển đổi số thông qua hệ thống RDX tại: https://rdx.gov.vn; được tư vấn, hướng dẫn lựa chọn các giải pháp số phù hợp với nhu cầu và quy mô kinh doanh; được hỗ trợ tiếp cận, trải nghiệm các nền tảng số, công cụ số và phương thức quản trị số trong hoạt động kinh doanh.

Quá trình triển khai sẽ huy động sự tham gia đồng bộ của các sở, ban, ngành, chính quyền cơ sở, Tổ công nghệ số cộng đồng, hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ số và lực lượng hỗ trợ tại địa phương nhằm bảo đảm tiếp cận trực tiếp tới từng hộ kinh doanh.

Chương trình sẽ được triển khai trên địa bàn thành phố đến hết tháng 11/2026.