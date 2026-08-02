Lai lịch bất hảo của người phụ nữ U80 làm đầu mối đường dây ma túy ở TP.HCM

VKSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Thược (79 tuổi, ngụ tại tỉnh Nam Định cũ) cùng 10 đồng phạm về các tội: Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.

Theo cáo buộc, khoảng 18h30 ngày 7/1/2025, Tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM phát hiện bị can Thược có nhiều biểu hiện nghi vấn nên khám xét khẩn cấp nơi ở của bà này tại phường Thông Tây Hội, TP.HCM.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2,2 kg Methamphetamine và hơn 1 kg heroin. Tại cơ quan điều tra, bà Thược khai khoảng tháng 8/2024, khi đi chăm con trai tại bệnh viện, bà quen một đối tượng tên Thuận (không rõ lai lịch).

Trong lúc trò chuyện, bà Thược tâm sự về hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Thuận hỏi có muốn bán ma túy để kiếm tiền hay không. Thược đồng ý.

Khoảng đầu tháng 10/2024, Thuận liên lạc và dẫn theo một người phụ nữ (không rõ tên, lai lịch) đến nhà bị can Thược để thỏa thuận giao heroin cho bà Thược bán lẻ kiếm lời. Do từng có tiền án mua bán ma túy nên khi thấy số heroin do người phụ nữ này đem đến có chất lượng kém, bị can Thược từ chối nhận bán. Sau đó, người phụ nữ xin số điện thoại của Thược để tiện liên lạc.

Một tuần sau, người phụ nữ này gọi cho bị can Thược để giới thiệu người bán ma túy tên Trường (không rõ lai lịch). Sau đó, Trường gọi cho Thược bằng số thuê bao Campuchia để trao đổi việc mua bán ma túy. Tiếp đó, Trường cho người mang mẫu ma túy đến để bị can này xem. Sau khi kiểm tra, bà Thược đồng ý mua.

Sau đó, khoảng mỗi tuần một lần, Trường gọi cho bà Thược để hỏi xem đã cần “nhập hàng” chưa. Tính đến thời điểm bị bắt, bà Thược đã 10 lần mua ma túy của Trường về bán lại.

Để thanh toán tiền mua ma túy, bị can Thược nhờ cháu gái là Trần Thị Lan Anh lập tài khoản Telegram, liên lạc với Trường và hỗ trợ việc chuyển tiền.

Cơ quan điều tra xác định Lan Anh chỉ thực hiện việc chuyển tiền theo chỉ dẫn của bà Thược và biết đây là tiền thanh toán mua ma túy, nhưng không biết cụ thể số lượng, chủng loại ma túy mà bà Thược giao dịch.

Trước khi bị bắt trong vụ án này, tháng 9/1994, bị can Thược bị TAND quận Hoàn Kiếm cũ (Hà Nội) xử phạt 5 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản của công dân.

Đến tháng 12/1995, bà ta tiếp tục bị TAND quận Hoàn Kiếm xử phạt 12 tháng tù về cùng tội danh.

Tháng 3/2001, Thược bị TAND TP.HCM xử phạt 7 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.