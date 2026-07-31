Rapper MCK xin lỗi, gỡ bỏ 19 ca khúc có ngôn từ không phù hợp

(VTC News) -

Chiều 31/7, rapper MCK (tên thật Nghiêm Vũ Hoàng Long) đăng tải thư xin lỗi trên trang cá nhân, thừa nhận những thiếu sót trong việc sử dụng ngôn từ ở một số sản phẩm nghệ thuật thuộc album HVL.

Nam rapper cho biết dự án được xây dựng từ những trải nghiệm cá nhân, phản ánh hành trình trưởng thành, hướng tới thông điệp tích cực và hoàn toàn không có chủ đích cổ súy hay truyền bá bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào.

Theo MCK, sau khi được các cơ quan chức năng phổ biến, giải đáp các quy định pháp luật liên quan, anh đã nhận thức rõ những sai sót trong việc sử dụng ngôn từ chưa phù hợp.

MCK xin lỗi, gỡ bỏ 19 ca khúc trong album HVL có ngôn từ chưa phù hợp.

Dù ê-kíp từng gắn cảnh báo nội dung trước khi phát hành, nam rapper thừa nhận bản thân thiếu trách nhiệm khi để các sản phẩm có thể tiếp cận nhiều đối tượng khán giả trên các nền tảng công khai.

“Trên tinh thần cầu thị, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các cơ quan ban ngành và sự góp ý từ dư luận, MCK xin chịu trách nhiệm về những sai phạm của mình”, nam rapper viết.

Để khắc phục, MCK cho biết sẽ gỡ bỏ toàn bộ các bản ghi có chứa ngôn từ không phù hợp trên các nền tảng số và phương tiện truyền thông, đồng thời chỉnh sửa nội dung trước khi cân nhắc phát hành trở lại.

Bên cạnh đó, ê-kíp của anh đã gửi yêu cầu tới các đối tác trong nước chấm dứt việc khai thác, phát hành và lưu hành những bản ghi vi phạm nhằm hạn chế tối đa việc lan truyền. Nam rapper cũng cam kết không biểu diễn các ca khúc có ca từ trái quy định pháp luật và chỉ tham gia các chương trình được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Trước đó, tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 30/7, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết cơ quan này đã mời MCK làm việc từ ngày 28/7 để trao đổi, làm rõ các nội dung được phản ánh liên quan đến album HVL. Hiện Sở đang phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, xem xét vụ việc theo quy định pháp luật và sẽ công bố kết luận sau khi quá trình xử lý hoàn tất.

Album HVL được MCK phát hành vào tháng 6 với 30 ca khúc và nhanh chóng thu hút hàng trăm triệu lượt nghe, xem trên các nền tảng số. Tuy nhiên, dự án cũng gây nhiều tranh cãi khi một số ca khúc và MV bị cho là sử dụng ngôn từ tục, hình ảnh và ẩn dụ liên quan đến chất kích thích. Dù ê-kíp gắn cảnh báo “Nội dung nhạy cảm” trước mỗi MV, nhiều ý kiến cho rằng các sản phẩm vẫn dễ dàng tiếp cận người chưa thành niên thông qua YouTube, TikTok và các nền tảng trực tuyến khác.

Đến chiều 31/7, trên kênh YouTube chính thức của MCK chỉ còn 11 trong tổng số 30 ca khúc thuộc album HVL. Nhiều sản phẩm từng gây tranh cãi, trong đó có MV Tây Thi, đã được gỡ khỏi nền tảng theo cam kết của nam rapper.