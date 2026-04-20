Hương Tràm: Tôi đang độc thân, từng lỡ kế hoạch kết hôn ở tuổi 30

Sau quãng thời gian ở Mỹ để học tập và phát triển bản thân, ca sĩ Hương Tràm trở về và tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật. Nữ ca sĩ có nhiều thay đổi, không chỉ trong âm nhạc mà còn ở cách nhìn nhận cuộc sống và công việc. Hương Tràm cởi mở hơn khi chia sẻ về tình yêu, kế hoạch dang dở và hành trình trưởng thành của chính mình.

Ca sĩ Hương Tràm trải lòng về đổi thay sau 6 năm sang Mỹ sinh sống.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, nữ ca sĩ khẳng định, sự thay đổi ấy không phải là đánh mất bản thân mà là hành trình học cách thích nghi và trưởng thành. Trong thời gian ở Mỹ, nữ ca sĩ hạn chế sử dụng mạng xã hội để tập trung cho việc học. Chỉ khi trở về Việt Nam, Hương Tràm mới bắt đầu cởi mở hơn, sử dụng các nền tảng như TikTok để kết nối với khán giả.

Hương Tràm cũng thẳng thắn nhìn nhận bản thân là người hướng nội. Dù học cách mở lòng hơn, cô cho rằng cốt lõi con người mình không thay đổi. “Tôi vốn là người hướng nội. Dù có cố gắng cởi mở hơn thì về bản chất vẫn vậy. Điều quan trọng không phải là biến mình thành một người khác, mà là làm giàu đời sống nội tâm”, cô chia sẻ.

Tuy vậy, việc sống hướng ngoại quá nhiều đôi khi có thể đi ngược lại hành trình chữa lành và trưởng thành mà mình đang theo đuổi. Vì vậy, nữ ca sĩ lựa chọn cách cân bằng.

“Nếu thay đổi hoàn toàn để trở thành người quá sôi nổi, có thể tôi sẽ không còn là chính mình nữa, thậm chí không còn hát được như mọi người mong muốn”, nữ ca sĩ nói.

Không chỉ nói về bản thân, ca Hương Tràm còn dành sự quan tâm đến thế hệ nghệ sĩ trẻ. Cô đánh giá cao những gương mặt bước ra từ các gameshow âm nhạc, cho rằng đây là môi trường tạo ra nhiều tài năng mới. Nữ ca sĩ bày tỏ sự yêu thích với những nghệ sĩ trẻ như Rhyder, Phương Mỹ Chi, Dương Domic. Đồng thời, cô cũng để ngỏ khả năng tham gia các chương trình trong tương lai nếu phù hợp: “Tôi chưa bao giờ đóng cánh cửa với bất kỳ cơ hội nào, nhưng mọi thứ phải phù hợp với mình”.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Hương Tràm cũng nhận được sự quan tâm. Nữ ca sĩ cho biết hiện tại vẫn độc thân. “Hiện tôi không trong mối quan hệ tình cảm nào. Tuy vậy, tôi vẫn luôn tin vào tình yêu và chưa bao giờ đánh mất kỳ vọng rằng, chuyện tình yêu thật đẹp vẫn sẽ đến với mỗi người”, cô nói.

Chia sẻ về hình mẫu bạn đời, Hương Tràm cho biết cô không đặt ra tiêu chuẩn quá cao. Điều cô tìm kiếm chỉ là sự giản dị và bình yên: “Tôi chỉ mong gặp một người hiền lành, giản dị, ở bên nhau và có thể tựa vào nhau, cảm thấy bình yên là đủ. Tôi cũng không đặt ra những yêu cầu gì quá cao sang đối với người đó".

Ca sĩ Hương Tràm hiện đang độc thân và chưa bao giờ mất niềm tin vào tình yêu.

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ từng có kế hoạch kết hôn ở tuổi 30, nhưng mọi thứ không diễn ra như dự định. “Khoảng 5 năm trước, tôi từng lên kế hoạch cho tuổi 30 sẽ vừa có thêm sản phẩm âm nhạc vừa kết hôn nhưng không thành. Không phải vì bản thân tôi mà bởi hành trình công việc có nhiều thay đổi, nhiều ngã rẽ và cũng có thể vì tôi chưa gặp được đúng người như mình mơ ước”, cô chia sẻ.

Ngoài âm nhạc, Hương Tràm dành thời gian cho những niềm vui giản dị như nấu ăn, xem phim. Đặc biệt trong giai đoạn COVID-19, cô học cách sống tự lập và chăm sóc bản thân nhiều hơn khi ở Mỹ.

Nhìn lại hành trình đã qua, Hương Tràm cho rằng việc mở lòng với thế giới giúp cô trưởng thành hơn và có thêm nhiều người bạn tốt.