Hương Tràm: 'Trải qua nhiều biến cố, giờ là lúc tôi trở về chính mình'

(VTC News) -

Năm năm là quãng thời gian đủ dài để một ngôi sao vụt sáng, nhưng cũng đủ sâu để một tâm hồn tìm về những nốt trầm tĩnh lặng. Rời bỏ hào quang khi đang ở đỉnh cao, Hương Tràm của ngày hôm nay trở lại V-Pop không ồn ào phô trương, mà đằm thắm và đầy chiêm nghiệm.

Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Điện tử VTC News dịp đầu năm Bính Ngọ, giọng ca "Em gái mưa" thừa nhận âm nhạc chính là điều giúp cô "tự chữa lành" trong những ngày tháng nhiều biến động.

Trưởng thành, tĩnh tại và sâu lắng hơn

- Năm 2025 đánh dấu sự trở lại V-Pop của Hương Tràm sau 5 năm tạm gác hoạt động trong nước. Điều gì khiến chị có quyết định này?

Quyết định trở lại lần này bắt nguồn từ một khao khát sâu thẳm mà 5 năm qua chưa bao giờ nguội lạnh. Quãng thời gian tạm dừng hoạt động giúp tôi nhận ra rằng, ngọn lửa đam mê âm nhạc vẫn luôn cháy âm ỉ và mạnh mẽ bên trong mình. Tôi nhớ sân khấu, nhớ cảm giác được kết nối và muốn sẻ chia những cảm xúc dồn nén ấy với khán giả một lần nữa.

Một Hương Tràm trưởng thành, tĩnh tại và sâu lắng hơn.

- Trở lại sau nhiều năm, chị muốn khán giả nhìn thấy một chân dung Hương Tràm thế nào?

Tôi muốn giới thiệu đến khán giả phiên bản Hương Tràm trưởng thành, tĩnh tại và sâu lắng hơn. Đặc biệt, tôi muốn nhấn mạnh sự trở lại của chất liệu cinematic (điện ảnh) trong âm nhạc. Tôi chỉ có một mong ước nhỏ nhoi là sự lao động nghệ thuật nghiêm túc này sẽ chạm được đến trái tim khán giả và được mọi người ghi nhận.

- Thị trường âm nhạc thay đổi từng ngày, Hương Tràm có cảm thấy áp lực phải chạy theo xu hướng để không bị “lệch nhịp”?

Áp lực là điều không thể tránh khỏi khi dòng chảy âm nhạc luôn biến động không ngừng. Tuy nhiên, thay vì mải miết chạy theo những gì đang thịnh hành, tôi chọn cách tập trung phát triển bản sắc cá nhân.

Tôi tin rằng sự độc bản mới là thứ tạo nên dấu ấn lâu dài. Khán giả vẫn luôn ở đó, vẫn luôn yêu thương những bản ballad có ca từ đẹp, giai điệu êm ái và giàu chất tự sự. Dù xu hướng có ra sao, tôi vẫn hạnh phúc vì được kiên định làm những điều mình thực sự yêu thích và tin tưởng.

- Những năm tháng sống ở Mỹ đã tác động thế nào đến tư duy, cảm xúc và giọng hát của chị?

Quãng thời gian sống và học tập tại Mỹ không chỉ đơn thuần là sự dịch chuyển về địa lý, mà là một bước ngoặt lớn về tư duy. Nó giúp tôi mở rộng tầm nhìn về văn hóa và nghệ thuật. Những trải nghiệm đa dạng nơi xứ người đã bồi đắp cho tôi một tâm hồn nhạy cảm hơn, từ đó thay đổi sâu sắc cách tư duy về sáng tạo và kể chuyện trong âm nhạc.

Bài học lớn nhất là biết cách chấp nhận

- Từ một ngôi sao đươc săn đón, chị phải tự tay làm mọi thứ từ nấu ăn, giặt giũ đến học lái xe. Khoảng thời gian đó đã tôi luyện chị ra sao?

Đó là khoảng thời gian quý giá giúp tôi thực sự trưởng thành. Khi tự tay lo liệu cuộc sống của mình, tôi học được cách quản lý bản thân, biết chi tiêu hợp lý và quan trọng nhất là xây dựng được sự độc lập trong suy nghĩ. Sự tự tin của tôi giờ đây không chỉ đến từ ánh đèn sân khấu, mà đến từ chính khả năng làm chủ cuộc sống đời thường.

Dù ở Việt Nam là ai, thì khi bước chân sang Mỹ, tôi chấp nhận mình chỉ như bao người khác. Ban đầu, sự thay đổi này cũng khiến tôi mất khoảng thời gian để thích nghi. Nhưng nhìn lại, đó là trải nghiệm tuyệt vời. Nó cho phép tôi được sống chậm lại, quan sát và thấu hiểu con người nhiều hơn. Chính những chất liệu đời thực ấy là nguồn cảm hứng vô tận để kể những câu chuyện âm nhạc của mình, bây giờ và cả sau này.

Hương Tràm đã học được cách đối diện với nỗi đau.

- Trong những ngày tháng xa quê, điều gì khiến chị nhớ quê hương nhất?

Điều khiến tôi khắc khoải nhớ nhung nhất chính là hương vị ẩm thực quê nhà và hơi ấm của sự thân thuộc là gia đình, là khán giả, là những người hâm mộ đã luôn dõi theo mình. Những kỷ niệm đẹp và cảm giác vô tư, bình yên khi được ở bên những người thân yêu luôn là động lực thôi thúc tôi trở về.

- Hương Tràm từng chia sẻ rằng sự thay đổi lớn nhất là học được cách đối diện với nỗi đau thay vì trốn tránh. Phải chăng trong gần 6 năm qua, chị đã trải qua nhiều "nốt trầm"?

Tôi sẽ chọn “trở về chính mình”. Sau khi đi qua nhiều biến cố, va vấp và trải nghiệm, đây là lúc tôi tìm thấy bản ngã của mình một cách rõ ràng và trọn vẹn nhất. Ca sĩ Hương Tràm

Suốt 6 năm qua, bài học lớn nhất mà tôi nhận được chính là sự chấp nhận. Tôi hiểu rằng trốn tránh không làm nỗi đau biến mất, nó vẫn sẽ nằm yên ở đó. Thay vì sợ hãi, tôi học cách đối diện, chạm vào nỗi đau, và rồi khẽ mỉm cười với nó. Mỗi khó khăn đi qua đều để lại một bài học, giúp tâm hồn mình trở nên vững chãi và an yên hơn.

Trở về chính mình

- Cuộc sống độc lập nơi xứ người đã thay đổi quan điểm của chị về gia đình, tình yêu và sự nghiệp như thế nào?

Sự cô đơn và độc lập giúp tôi nhìn nhận lại mọi thứ rõ ràng hơn. Tôi thấu hiểu sâu sắc giá trị của gia đình - nơi luôn là điểm tựa vững chắc nhất. Tôi cũng nhận ra rằng, thành công không chỉ là đỉnh cao sự nghiệp, mà là sự cân bằng hài hòa giữa công việc và hạnh phúc cá nhân.

- Sau tất cả, điều gì khiến chị cảm thấy mình đã thực sự “trưởng thành”?

Sự trưởng thành với tôi không đo đếm bằng thời gian, mà bằng sự bình thản trong tâm hồn. Đó là khả năng tự lập, tự tin đưa ra những quyết định cho cuộc đời mình và sống với một tâm thế lạc quan, an nhiên trước mọi biến động.

- Nếu ví cuộc đời như một “phao cứu sinh”, điều gì đã nâng đỡ Hương Tràm qua những vùng nước xoáy của cuộc đời?

Nếu cuộc đời là những đợt sóng dữ, thì “phao cứu sinh” của tôi chính là âm nhạc, khán giả và gia đình. Tình yêu thương và sự bao dung của mọi người chính là nguồn sức mạnh to lớn nhất, đã cứu rỗi và nâng đỡ tôi đi qua những thời điểm tăm tối nhất.

Khán giả chính là động lực giúp Hương Tràm trở lại.

- Nếu chọn một từ để định danh hành trình hiện tại “trưởng thành”, “tái sinh” hay “trở về chính mình”, chị sẽ chọn từ nào?

Tôi sẽ chọn “trở về chính mình”. Sau khi đi qua nhiều biến cố, va vấp và trải nghiệm, đây là lúc tôi tìm thấy bản ngã của mình một cách rõ ràng và trọn vẹn nhất.

- Ở thời điểm hiện tại, Hương Tràm đã thực sự hạnh phúc với cuộc sống đang có?

Tôi cảm thấy hài lòng và biết ơn với những gì mình đang có. Ngày hôm nay là một mảnh ghép quan trọng trong hành trình lớn mà tôi đang đi, là nền tảng để hướng tới những điều tốt đẹp và rực rỡ hơn trong tương lai.

- Cảm ơn Hương Tràm về những chia sẻ!