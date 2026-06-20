Thủ khoa lớp 10 TP.HCM đạt 28,75 điểm, trúng tuyển chuyên Toán 2 trường tốp đầu

Theo kết quả, Phúc đạt 8,75 điểm môn Ngữ văn và hai điểm 10 ở môn Toán và Tiếng Anh.

Không chỉ dẫn đầu kỳ thi lớp 10 TP.HCM, Nguyễn Đăng Phúc còn trúng tuyển lớp chuyên Toán của hai trường chuyên hàng đầu là Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Nam sinh hiện sở hữu chứng chỉ IELTS 6.5 và có bảng thành tích học tập nổi bật. Em từng đoạt giải nhì cấp thành phố kỳ thi Giải toán trên máy tính cầm tay Casio, giải ba học sinh giỏi cấp thành phố môn Toán, giải Distinction kỳ thi Toán quốc tế AMC Australia, cùng giải bạc cấp thành phố Violympic Toán tiếng Anh và Violympic Toán tiếng Việt.

Với thành tích nổi bật cả trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và các sân chơi học thuật, Nguyễn Đăng Phúc trở thành một trong những gương mặt xuất sắc nhất của kỳ tuyển sinh lớp 10 TP.HCM năm 2026.

Nguyễn Đăng Phúc đạt 28,75 điểm, trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM năm 2026. (Ảnh: NVCC)

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM năm 2026 có hơn 151.000 thí sinh đăng ký dự thi, cao nhất từ trước đến nay. Các trường THPT công lập tuyển 117.355 chỉ tiêu, tương đương khoảng 78% thí sinh có cơ hội vào học trường công.

Đây cũng là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức kỳ thi sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Học sinh thuộc khu vực TP.HCM cũ, Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cùng dự chung một đề thi.

Điểm xét tuyển lớp 10 công lập được tính bằng tổng điểm ba môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).