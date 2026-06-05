Thủ khoa kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM đợt 2 đạt 1.139 điểm

(VTC News) -

Theo Đại học Quốc gia TP.HCM, kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2 được tổ chức ngày 24/5 tại 15 tỉnh, thành trên cả nước, thu hút 170.125 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 98,3% so với 173.121 thí sinh đăng ký.

So với cùng kỳ năm 2025, số lượng thí sinh dự thi tăng 82,5%, cho thấy sức hút ngày càng lớn của phương thức tuyển sinh này đối với thí sinh và các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước.

Thí sinh tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2.

Kết quả phân tích cho thấy phổ điểm của kỳ thi tiếp tục có dạng gần phân bố chuẩn, với đường cong hình chuông tương đối cân đối. Điều này cho thấy đề thi có khả năng đánh giá thí sinh trên dải năng lực rộng, đồng thời bảo đảm tính phân hóa giữa các nhóm thí sinh có trình độ khác nhau.

Theo thống kê, khoảng 35% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 58% đạt dưới 700 điểm và 78% đạt dưới 800 điểm. Ngược lại, khoảng 8% thí sinh đạt từ 900 điểm trở lên. Điểm trung bình của toàn bộ thí sinh tham dự kỳ thi là 670,9 điểm.

Đáng chú ý, thủ khoa của kỳ thi đạt 1.139 điểm, trong khi mức điểm thấp nhất ghi nhận là 53 điểm. Khoảng cách lớn giữa điểm cao nhất và thấp nhất cho thấy khả năng phân hóa rõ rệt của đề thi, đáp ứng yêu cầu tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học.

Phân bố điểm đợt 2 của Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026.

So với đợt 1 năm 2026, phổ điểm của đợt 2 có hình dạng tương đồng nhưng trải rộng hơn và dịch chuyển nhẹ về phía trái. Điểm trung bình của đợt 2 đạt 670,9 điểm, thấp hơn mức 682 điểm của đợt 1.

Theo ĐHQG-HCM, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự khác biệt về năng lực của nhóm thí sinh tham gia dự thi. Trong hơn 170.000 thí sinh dự thi đợt 2, có 109.799 em tham gia cả hai đợt. Nhóm này ghi nhận kết quả cải thiện đáng kể, với điểm trung bình tăng từ 696,3 điểm ở đợt 1 lên 713,7 điểm ở đợt 2.

Ngược lại, 60.319 thí sinh chỉ tham gia đợt 2 có mức điểm trung bình thấp hơn mặt bằng chung. Đây là yếu tố khiến phổ điểm toàn bộ đợt thi có xu hướng lệch trái và điểm trung bình giảm so với đợt 1.

So sánh phổ điểm của đợt 1 và đợt 2 Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2026.

Bên cạnh kết quả điểm số, chất lượng đề thi tiếp tục được khẳng định thông qua các chỉ số đánh giá chuyên môn. Kết quả phân tích độ khó và độ phân biệt cho thấy phần lớn câu hỏi nằm ở mức độ trung bình, phù hợp với mục tiêu đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học.

Đặc biệt, hơn 92% câu hỏi trong đề thi được đánh giá có khả năng phân biệt tốt và rất tốt. Điều này đồng nghĩa với việc đề thi có thể nhận diện và phân loại hiệu quả giữa các nhóm thí sinh có trình độ, năng lực khác nhau.

Theo ĐHQG-HCM, bên cạnh hệ thống câu hỏi ở mức độ trung bình, đề thi vẫn duy trì tỷ lệ hợp lý các câu hỏi khó và rất khó nhằm mở rộng dải đo năng lực. Đây là yếu tố quan trọng giúp tăng khả năng phân hóa, hỗ trợ các trường đại học lựa chọn thí sinh phù hợp với yêu cầu đào tạo.

Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt của Đại học Quốc gia TP.HCM thu hút 173.121 thí sinh đăng ký dự thi.

Các kết quả phân tích cũng tiếp tục khẳng định chất lượng ngân hàng câu hỏi và quy trình xây dựng, thẩm định đề thi Đánh giá năng lực. Đây được xem là một trong những cơ sở quan trọng giúp kỳ thi ngày càng được nhiều cơ sở giáo dục đại học tin tưởng sử dụng trong công tác tuyển sinh.

Từ ngày 6/6, thí sinh có thể tra cứu điểm thi và tải giấy chứng nhận kết quả thi điện tử thông qua tài khoản đăng ký dự thi trên hệ thống. ĐHQG-HCM tiếp tục triển khai hình thức cấp giấy chứng nhận điện tử nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh, đồng thời phù hợp với định hướng chuyển đổi số trong công tác khảo thí và tuyển sinh.

Với quy mô gần 194.000 thí sinh tham gia trong cả hai đợt thi năm 2026, kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những phương thức đánh giá năng lực quy mô lớn nhất cả nước, góp phần thúc đẩy xu hướng tuyển sinh dựa trên năng lực thực chất và tạo thêm cơ sở tin cậy cho các trường đại học trong quá trình tuyển chọn người học.