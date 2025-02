Thủ khoa Học viện Ngoại giao viết đơn xin nhập ngũ

(VTC News) -

Lê Văn Nam (sinh năm 2002), vừa tốt nghiệp thủ khoa ngành Luật quốc tế, Học viện Ngoại giao với điểm GPA 3.86/4 cùng IELTS 7.5.

Với thành tích học thuật xuất sắc, nam sinh có cơ hội lựa chọn nhiều công việc triển vọng với mức đãi ngộ hấp dẫn. Thế nhưng, ước mơ đứng trong hàng ngũ lực lượng công an nhân dân cống hiến sức trẻ, trí tuệ và lòng nhiệt huyết cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thôi nam sinh tình nguyện viết đơn, xin lên đường nhập ngũ.

Lê Văn Nam trong lễ tốt nghiệp. (Ảnh: NVCC)

Ước mơ trở thành chiến sĩ công an

Nam lớn lên trong gia đình có hai anh em trai, bố mẹ làm nghề tự do tại Hà Nội. Dù cả nhà không có ai theo ngành công an, nhưng hình ảnh người chiến sĩ nghiêm trang trong bộ quân phục đã trở thành mơ ước, theo chàng trai suốt tuổi thơ cho đến khi trưởng thành.

Năm 2020, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vào đại học, Nam do dự trước quyết định đăng ký thi tuyển vào các trường công an. "Lúc bấy giờ, em chưa thực sự tự tin vào năng lực của bản thân. Cuộc đua vào các trường công an là cuộc cạnh tranh khốc liệt, sợ không đỗ nên em đành gác lại ước mơ", 10X nói.

Sau đó, chàng trai trẻ chuyển hướng thi vào Học viện Ngoại giao, chuyên ngành Luật quốc tế với tổng điểm ba môn Toán, Lý, Anh đạt 26,25.

Nam chụp hình cùng bố mẹ trong ngày tốt nghiệp. (Ảnh: NVCC)

Trong suốt 4 năm học tập tại Học viện Ngoại giao, Nam luôn là sinh viên xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động. Tháng 7/2024 vừa qua, 10X Hà Nội tốt nghiệp ngành Luật quốc tế với tấm bằng thủ khoa, được giám đốc học viện tặng giấy khen.

Chia sẻ về phương pháp học tập, tân thủ khoa gọn trong 2 từ "chăm chỉ - tự giác". Nam nói bản thân trước hết phải có thái độ thực sự nghiêm túc, ưu tiên việc học lên hàng đầu. Điều quan trọng cần tuân thủ kỷ luật trong học tập, biết cách phân bổ thời gian hợp lý. Ngoài ra, bản thân cần giữ tâm lý thoải mái, linh hoạt giữa học tập và nghỉ ngơi để đạt được hiệu quả tốt nhất trong các hoạt động.

10X ấp ủ ước mơ trở thành người chiến sĩ công an từ khi còn nhỏ. (Ảnh: NVCC)

Tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ

Sau khi tốt nghiệp, Nam tập trung ôn thi công chức, dự định thi vào Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên đến cuối năm 2024, khi biết thông tin Bộ Công an tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ, ước mơ thuở bé thôi thúc chàng trai trẻ phải làm điều gì đó.

"Ban đầu em khá lo lắng vì gia đình không đình ý. Tuy nhiên sau khi nghe em trình bày tâm tư nguyện vọng, cha mẹ ủng hộ tuyệt đối", Nam hạnh phúc nói.

Được sự động viên, khích lệ của gia đình, 10X không chần chừ viết đơn tình nguyện nhập ngũ và háo hức chờ ngày lên đường. Vượt qua ba vòng sơ tuyển, ngày nhận quyết định nhập ngũ, Nam vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc, khi có thể thực hiện ước mơ mà bấy lâu nay hằng ao ước.

Lê Văn Nam viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào ngành công an. (Ảnh: Bộ Công an)

Dù biết thời gian sắp tới sống trong môi trường quân ngũ đầy gian khổ, thử thách, nắng gió thao trường, nhưng Nam vẫn lạc quan, tự nhủ sẽ nỗ lực hết mình để vượt qua.

"Tham gia nghĩa vụ vừa là trách nhiệm, niềm tự hào của mỗi công dân. Với tất cả tinh thần, sức trẻ và khát vọng cống hiến, em sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ. Đây là cơ hội để em trưởng thành hơn, trau dồi kiến thức và kỹ năng, cũng như thể chất để có thể cống hiến hết mình cho Tổ quốc", 10X bộc bạch

Chàng tân binh trẻ tâm sự, tham gia nghĩa vụ cũng là bước khởi đầu cho hành trình mới, để bản thân phấn đấu được ở lại làm việc, cống hiến trong ngành công an.

Ngày 13/2 tới, Nam lên đường thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Háo hức chờ ngày được khoác trên mình bộ quân phục, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, chàng trai trẻ cũng không quên khắc ghi lời cha dặn dò trước lúc lên đường tòng quân: "Tuổi trẻ của con sẽ trở nên thật đẹp và đáng nhớ khi được sống và rèn luyện trong môi trường công an. Con hãy giữ gìn sức khỏe, tu dưỡng đạo đức và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ với Tổ quốc. Cha hy vọng con sẽ thực hiện được ước mơ trở thành chiến sĩ công an nhân dân chuyên nghiệp".