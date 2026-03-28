Thót tim mổ thai 5,1kg, bác sĩ cảnh báo nguy cơ

Các bác sĩ tại khoa Sản Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới vừa thực hiện ca mổ lấy thai trong tình huống nhiều rủi ro khi sản phụ phát hiện tiểu đường thai kỳ ở tuần 37, thai nặng gần 5kg.

Thai phụ mang thai lần hai, trước đó có thai kỳ diễn tiến ổn định.

Theo thông tin từ ê-kíp điều trị, thai phụ đã được sàng lọc đái tháo đường thai kỳ ở tuần 24 với kết quả bình thường. Tuy nhiên, đến tuần 37, siêu âm cho thấy thai nhi có cân nặng ước tính gần 5kg - mức cao bất thường.

Thót tim mổ thai 5,1kg, bác sĩ cảnh báo thai to chưa chắc khỏe

Nhận thấy nguy cơ, các bác sĩ chỉ định kiểm tra lại đường huyết. Kết quả cho thấy sản phụ mắc đái tháo đường thai kỳ với chỉ số HbA1C 7,5%.

Trước tình huống thai rất to kèm rối loạn chuyển hóa, ê-kíp nhanh chóng hội chẩn và quyết định mổ lấy thai cấp cứu.

Em bé chào đời nặng 5,1 kg. Tuy nhiên, những giờ đầu sau sinh không hoàn toàn thuận lợi khi trẻ bị hạ đường huyết và phải chuyển sang khoa Sơ sinh để theo dõi. Sau một tuần điều trị và theo dõi, em bé đã ổn định, bú tốt và được xuất viện.

Theo các bác sĩ, đây không phải tình huống hiếm gặp nhưng dễ bị bỏ sót do tâm lý chủ quan. Nhiều thai phụ cho rằng làm sàng lọc đái tháo đường thai kỳ đúng mốc, kết quả tốt thì đã an toàn. Tuy nhiên, thực tế đái tháo đường thai kỳ có thể xuất hiện muộn, đặc biệt trong những tháng cuối khi nhu cầu dinh dưỡng tăng, cân nặng mẹ tăng nhanh.

“Thai to không đồng nghĩa với thai khỏe”, bác sĩ nhấn mạnh. Thai quá lớn có thể làm tăng nguy cơ mổ lấy thai, băng huyết sau sinh ở mẹ, đồng thời khiến trẻ dễ gặp tình trạng hạ đường huyết, suy hô hấp và các vấn đề chuyển hóa về lâu dài.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo thai phụ không nên chủ quan sau một lần sàng lọc đái tháo đường thai kỳ.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu như thai to nhanh, đa ối hoặc tăng cân bất thường, cần kiểm tra lại đường huyết để phát hiện sớm và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và bé.