Thống kê đáng chú ý trận Tây Ban Nha vs Bỉ: Yamal khuấy đảo, Lukaku bùng nổ

(VTC News) -

Trận Tây Ban Nha vs Bỉ thuộc vòng tứ kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 11/7 theo giờ Việt Nam tại SoFi Stadium (Inglewood, California, Mỹ). Đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp Pháp ở bán kết, sau khi Les Bleus vượt qua Morocco với tỷ số 2-0. Dữ liệu thống kê trước trận đấu là cơ sở để các mô hình máy tính đưa ra tỷ lệ thắng của Tây Ban Nha cao hơn so với Bỉ.

Lamine Yamal có phong độ tốt nhưng mới ghi 1 bàn ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Thống kê đáng chú ý trận Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha là đội duy nhất chưa thủng lưới tại World Cup 2026. La Roja giữ sạch lưới 6 trận World Cup liên tiếp, lập kỷ lục mới của giải đấu. Chuỗi không thủng lưới này kéo dài hơn 10 giờ thi đấu, trong đó thủ môn Unai Simon đạt mốc 609 phút liên tiếp không phải nhận bàn thua ở World Cup.

Đội bóng của Luis de la Fuente chỉ để đối thủ tạo ra trung bình 0,30 bàn thua kỳ vọng mỗi trận, mức thấp nhất từng được ghi nhận ở một kỳ World Cup.

Tây Ban Nha có Lamine Yamal là mũi khoan nổi bật. Cầu thủ chạy cánh của Barcelona thực hiện thành công 17 pha rê bóng tại World Cup 2026. Trong lịch sử World Cup kể từ năm 1966, chỉ Jamal Musiala năm 2022 và Kylian Mbappe năm 2018 có nhiều pha rê bóng thành công hơn Yamal khi còn ở tuổi teen.

Rodri có 80 đường chuyền xuyên tuyến tại World Cup 2026, nhiều nhất đối với một cầu thủ Tây Ban Nha ở World Cup kể từ năm 2010.

Trong khi đó, Bỉ ghi 12 bàn trong 3 trận gần nhất. Tính cả giải, Bỉ đã ghi 13 bàn, thành tích tốt thứ hai của họ trong một kỳ World Cup, chỉ sau mốc 16 bàn tại World Cup 2018.

Romelu Lukaku ghi bàn trong 3 trận World Cup liên tiếp, trở thành cầu thủ Bỉ thứ hai làm được điều đó sau Marc Wilmots năm 2002. Đáng chú ý hơn, cả 3 bàn của Lukaku tại World Cup 2026 đều đến khi anh vào sân từ ghế dự bị.

Lukaku liên tục ghi bàn trong vai trò dự bị vào sân ở cuối trận. (Ảnh: Reuters)

Đội tuyển Bỉ tung ra 107 cú sút sau 5 trận, trung bình 21,4 cú sút mỗi trận. Tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn của Bỉ là 12,1%, mức cao thứ hai của đội tuyển này tại World Cup kể từ năm 1966, chỉ sau kỳ World Cup 2018.

Tây Ban Nha mới có 40% số trận tại World Cup 2026 vượt mốc 2,5 bàn, trong khi Bỉ đạt 60%. Với mốc trên 3,5 bàn, Tây Ban Nha chỉ đạt 20%, còn Bỉ đạt 60%.

Tây Ban Nha ghi bàn trong cả 2 hiệp ở 40% số trận, bằng tỷ lệ của Bỉ. Tuy nhiên, Tây Ban Nha chưa từng thủng lưới trong cả 2 hiệp ở giải đấu năm nay, trong khi Bỉ có 20% số trận rơi vào tình huống này.

Tây Ban Nha trung bình được hưởng 7,6 quả phạt góc trong 10 trận gần nhất và chỉ chịu 2,1 quả mỗi trận. Bỉ đạt chỉ số phạt góc trung bình 7,9 quả mỗi trận, nhưng cũng để đối thủ có 3,3 quả phạt góc.

Tây Ban Nha kiểm soát bóng trung bình 66% trong 10 trận gần nhất, cao hơn mức 60,7% của Bỉ. Đội bóng của De la Fuente cầm bóng nhiều nhất trong 9/10 trận gần nhất. Tuy nhiên, Bỉ cũng có 8/10 trận gần nhất kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ.

Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha và Bỉ từng gặp nhau 23 lần. Tây Ban Nha thắng 12 trận, Bỉ thắng 5 trận, còn 6 trận kết thúc với tỷ số hòa. Lần gặp gần nhất diễn ra năm 2016, khi Tây Ban Nha thắng Bỉ 2-0 trong trận giao hữu tại Brussels.

Tây Ban Nha bất bại trong 11 lần gần nhất gặp Bỉ trên mọi đấu trường, thắng 9 và hòa 2. Đội tuyển xứ bò tót cũng thắng cả 5 trận gần nhất trước Bỉ với tổng tỷ số 13-1.

Ở World Cup, 2 đội từng gặp nhau 2 lần. Bỉ vượt qua Tây Ban Nha ở tứ kết World Cup 1986 sau loạt luân lưu, khi 2 đội hòa 1-1 trong thời gian thi đấu. Bốn năm sau, Tây Ban Nha thắng Bỉ 2-1 ở vòng bảng World Cup 1990.

Dự đoán Tây Ban Nha vs Bỉ

Dự đoán Tây Ban Nha - Bỉ: Đội nào thắng?

Thuật toán mô phỏng nhận định tỷ lệ thắng của Tây Ban Nha và Bỉ nghiêng về La Roja. Opta đánh giá đội bóng của Luis de la Fuente có 59,3% khả năng thắng trong 90 phút và 69,5% cơ hội vào bán kết. Đây là tỷ lệ hợp lý nếu đặt cạnh chuỗi sạch lưới kỷ lục và khả năng kiểm soát trận đấu của La Roja.

Bỉ là đối thủ khó chịu hơn nhiều so với các đội Tây Ban Nha đã gặp ở vòng knock-out. Đội bóng của Rudi Garcia ghi 13 bàn sau 5 trận, có nhiều phương án tấn công và sở hữu Lukaku đang đạt hiệu suất tốt khi vào sân từ ghế dự bị. Tuy nhiên, điểm khó nhất của Bỉ là họ phải xuyên thủng hàng thủ chưa nhận bàn thua nào tại World Cup 2026.

Trận đấu có thể đi theo nhịp chặt chẽ nếu Tây Ban Nha kiểm soát bóng dài và hạn chế khoảng trống cho các pha chuyển trạng thái của Bỉ. Yamal là hướng tấn công quan trọng ở cánh phải, trong khi Rodri giữ vai trò điều tiết và đưa bóng qua tuyến giữa. Bỉ nhiều khả năng trông chờ vào De Ketelaere, Trossard, De Bruyne và thời điểm Lukaku vào sân.

Các chỉ số bàn thắng cho thấy Bỉ có xu hướng tạo ra trận đấu nhiều bàn hơn, nhưng Tây Ban Nha lại kéo trận đấu về nhịp thấp nhờ khả năng giữ sạch lưới. Kịch bản Tây Ban Nha thắng sát nút vì vậy hợp lý hơn một trận đấu quá cởi mở.

Trận Tây Ban Nha vs Bỉ diễn ra lúc 2h ngày 11/7, được chiếu trực tiếp trên VTV3, VTV6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Tây Ban Nha vs Bỉ.