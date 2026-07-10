Nhận định, dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Bỉ: Mấu chốt ở Yamal, Trossard

(VTC News) -

Trận Tây Ban Nha vs Bỉ diễn ra lúc 2h ngày 11/7 (giờ Việt Nam) tại sân SoFi Stadium, Los Angeles (Mỹ). Opta phân tích tỷ lệ thắng trận Tây Ban Nha vs Bỉ với 59,3% khả năng La Roja giải quyết trận đấu trong 90 phút; Bỉ đạt 18,3%, còn tỷ lệ hòa là 22,4%.

Tây Ban Nha là đội duy nhất chưa thủng lưới tại World Cup 2026. Bỉ lại đang tăng tốc mạnh sau vòng bảng, ghi 12 bàn trong 3 trận gần nhất. Cặp đấu này vì vậy không chỉ là cuộc đối đầu giữa đội phòng ngự tốt và đội tấn công hay, mà còn là bài kiểm tra xem hàng thủ kiểm soát bằng bóng của Tây Ban Nha có đứng vững trước nhịp tăng tốc của Trossard, De Bruyne và De Ketelaere hay không.

Thông tin nhanh trận Tây Ban Nha vs Bỉ Thời gian: 2h ngày 11/7 (giờ Việt Nam). Sân: SoFi Stadium, Los Angeles, Mỹ. Giải đấu: Tứ kết World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha vào tứ kết sau trận thắng Bồ Đào Nha 1-0. Mikel Merino ghi bàn ở phút 90+1, giúp đội bóng của Luis de la Fuente duy trì chuỗi sạch lưới dài chưa từng có tại World Cup. La Roja không còn thắng bằng các tỷ số đậm như trước Áo hay Ả Rập Xê Út, nhưng họ vẫn thể hiện khả năng kiểm soát triệt để để hạn chế tối đa mối đe dọa từ đối thủ.

Tây Ban Nha đấu với Bỉ ở vòng tứ kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, đội tuyển Bỉ khởi đầu bằng 2 trận hòa trước Ai Cập và Iran, sau đó thắng New Zealand 5-1, Senegal 3-2 sau hiệp phụ và Mỹ 4-1. Đoàn quân của huấn luyện viên Rudi Garcia không kín kẽ bằng Tây Ban Nha, nhưng đang có nhiều cầu thủ tấn công đạt trạng thái tốt cùng lúc.

Tây Ban Nha sẽ không muốn trận đấu chuyển thành màn rượt đuổi. Rodri và Pedri cần giảm nhịp đúng lúc để tránh cho De Bruyne, Trossard hoặc Doku có khoảng trống sau lưng tuyến giữa. Bỉ có thể không cầm bóng nhiều hơn, nhưng họ đủ chất lượng để trừng phạt chỉ trong vài pha thoát áp lực.

Phong độ Tây Ban Nha

Tây Ban Nha hòa Cape Verde 0-0 ở trận ra quân, sau đó thắng Ả Rập Xê Út 4-0, Uruguay 1-0, Áo 3-0 và Bồ Đào Nha 1-0. Sau 5 trận, La Roja ghi 9 bàn, chưa thủng lưới và trở thành đội có cấu trúc phòng ngự ổn định nhất giải.

Tây Ban Nha rất ổn định ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Chuỗi sạch lưới của Tây Ban Nha đã kéo dài 6 trận World Cup liên tiếp nếu tính từ trận gặp Morocco năm 2022. Unai Simon có 609 phút không nhận bàn thua ở World Cup, vượt qua kỷ lục của Walter Zenga. Đây không chỉ là thành tích của thủ môn, mà còn phản ánh cách Tây Ban Nha phòng ngự bằng cự ly chuyền bóng và khả năng thu hồi ngay sau khi mất bóng.

Lamine Yamal là mũi tạo đột biến nổi bật. Anh có 17 pha rê bóng thành công tại giải, thuộc nhóm cầu thủ tuổi teen rê bóng hay nhất lịch sử World Cup. Khi Yamal kéo được hậu vệ trái Bỉ ra khỏi vị trí, Dani Olmo và Oyarzabal sẽ có thêm khoảng trống ở vùng cấm.

Phong độ Bỉ

Bỉ bất bại 18 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Tại World Cup 2026, họ ghi 13 bàn, con số cao thứ hai của đội tuyển này trong một kỳ World Cup sau giải năm 2018. Trận thắng Mỹ 4-1 cho thấy Rudi Garcia đã tìm được công thức mới, kể cả khi De Bruyne, Doku và Lukaku không đá chính.

Charles De Ketelaere ghi 2 bàn trước Mỹ và nhiều khả năng tiếp tục được dùng như trung phong ảo. Lukaku vẫn là vũ khí đáng sợ từ ghế dự bị. Anh đã ghi bàn trong 3 trận World Cup liên tiếp, dù đều vào sân sau giờ nghỉ.

Leandro Trossard là cầu thủ đáng chú ý nhất của Bỉ ở tuyến trên. Anh đã tạo 16 cơ hội từ bóng sống tại World Cup 2026, đồng thời có 2 bàn và 2 kiến tạo. Trước Tây Ban Nha, Trossard không chỉ cần dứt điểm tốt, mà còn phải giúp Bỉ thoát khỏi sức ép khi bị khóa ở biên trái.

Hàng công của đội tuyển Bỉ tìm được phong độ đúng lúc. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha không có lý do lớn để thay đổi đội hình. Nico Williams vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất sau chấn thương cơ khép, còn Yeremy Pino và Victor Munoz cũng chưa chắc góp mặt. Alex Baena đang chơi tốt ở cánh trái, trong khi Yamal, Dani Olmo và Oyarzabal nhiều khả năng giữ suất trên hàng công.

Bỉ mất Amadou Onana vì chấn thương dây chằng chéo trước. Đây là tổn thất đáng kể ở tuyến giữa, bởi Onana mang lại sức tranh chấp và khả năng che chắn trước hàng thủ. Hans Vanaken hoặc Nicolas Raskin có thể được dùng cạnh Youri Tielemans. De Bruyne có khả năng trở lại đội hình chính, nhưng Garcia cũng có lựa chọn giữ anh cho hiệp 2 nếu muốn duy trì công thức vừa thắng Mỹ.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.

Bỉ: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere.

Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Bỉ

Dự đoán Tây Ban Nha - Bỉ: Đội nào thắng?

Tây Ban Nha có lợi thế lớn ở khả năng kiểm soát vùng giữa sân. Rodri và Pedri không chỉ giữ bóng, mà còn giúp La Roja tránh những pha mất bóng nguy hiểm trước các cầu thủ Bỉ giỏi chuyển trạng thái. Khi đối thủ phải phòng ngự lâu, Tây Ban Nha thường tạo sức ép bằng các pha đổi hướng sang Yamal hoặc Pedro Porro.

Bỉ nguy hiểm hơn Bồ Đào Nha ở trạng thái hiện tại. Đội bóng này không thiếu phương án: De Ketelaere di chuyển rộng, Trossard tạo cơ hội đều, Lukebakio tấn công biên và Lukaku sẵn sàng vào sân để thay đổi kiểu tiếp cận vùng cấm. Nhưng thiếu Onana, tuyến giữa Bỉ có thể khó giữ được cự ly khi Tây Ban Nha tăng tốc quanh Olmo.

Trận đấu có thể không nhiều bàn. Tây Ban Nha đang thắng bằng khả năng kiểm soát rủi ro, trong khi Bỉ sẽ phải cân bằng giữa việc tấn công và không để Yamal có quá nhiều pha đối mặt hậu vệ trái.

Dự đoán kết quả: Tây Ban Nha 1-0 Bỉ.