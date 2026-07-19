Link xem trực tiếp Pháp vs Anh 4h ngày 19/7, tranh hạng ba World Cup 2026

(VTC News) -

Trận Pháp vs Anh tranh hạng 3 World Cup 2026 diễn ra lúc 4h ngày 19/7 (giờ Việt Nam). Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9 và VTV10. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến chính thức như VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật trực tiếp đầy đủ diễn biến, tỷ số Pháp vs Anh nhanh nhất.

Xem trực tiếp Pháp vs Anh trên kênh nào?

Trận Pháp vs Anh diễn ra lúc 4h ngày 19/7 trên sân Hard Rock Stadium, Miami Gardens (bang Florida, Mỹ). Đây là trận tranh hạng ba World Cup 2026, được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9.

Trận đấu giữa Pháp và Anh được chiếu trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9 và VTV10.

Pháp và Anh đều bước vào trận đấu này sau những thất bại đáng tiếc ở bán kết. Đội tuyển Pháp thua Tây Ban Nha 0-2, trong khi Anh bị Argentina đánh bại 2-1 sau khi có bàn mở tỷ số. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận Pháp vs Anh Thời gian: 4h ngày 19/7. Địa điểm: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Mỹ. Giải đấu: Tranh hạng ba World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV9.

Link xem trực tiếp Pháp vs Anh hôm nay

Link xem trực tiếp Pháp vs Anh được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Tại Việt Nam, bản quyền phát sóng World Cup 2026 thuộc sở hữu của VTV. Trận Pháp vs Anh được chiếu trực tiếp trên các kênh sóng truyền hình truyền thống của VTV và nền tảng VTV Go. Ngoài ra, một số hệ thống truyền hình trực tuyến như FPT Play, TV360 cũng được quyền tiếp sóng World Cup 2026.

Link VTV Go trực tiếp bóng đá World Cup 2026 trận Pháp vs Anh: https://vtvgo.vn/home

Thông tin trận Pháp vs Anh

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Pháp vs Anh diễn ra lúc 4h ngày 19/7 (giờ Việt Nam). Đây là trận tranh hạng ba, diễn ra trước trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina.

Pháp thắng 5 trận đầu tại World Cup 2026, ghi 16 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần trước khi thua Tây Ban Nha ở bán kết. Trận đấu với Anh là lần cuối Didier Deschamps dẫn dắt đội tuyển Pháp, khép lại giai đoạn rất dài của nhà cầm quân từng vô địch World Cup cả trên tư cách cầu thủ lẫn huấn luyện viên.

Anh cũng có hành trình tốt trước khi dừng bước ở bán kết. Đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel dẫn Argentina nhờ bàn thắng của Anthony Gordon, nhưng sau đó để đối thủ lội ngược dòng. Trận tranh hạng ba là cơ hội để Anh khép lại giải đấu bằng kết quả tích cực, sau hai lần trước đều thất bại ở trận đấu này vào các năm 1990 và 2018.

Về lực lượng, Pháp cần theo dõi tình trạng của William Saliba và Marcus Thuram. Bên phía Anh, Jordan Henderson chưa thể thi đấu, Reece James gặp vấn đề sau trận bán kết, trong khi Jarell Quansah đã trở lại sau án treo giò. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Jude Bellingham và Harry Kane là những nhân tố đáng chú ý nhất của hai đội.