Dự báo thời tiết miền Nam ngày mai 16/8: Mưa dông, nhiều nơi có thể mưa to

(VTC News) -

Thời tiết miền Nam ngày mai 16/8: Mưa rào và dông xuất hiện ở nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 16/8, khu vực Nam Bộ được dự báo có nhiều mây. Mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện tại nhiều địa phương, đặc biệt vào buổi chiều và tối.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24-27°C, trong khi nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29-32°C. Đây là mức nhiệt tương đối dễ chịu so với giai đoạn nắng nóng trước đó. Tuy nhiên, do độ ẩm cao nên người dân vẫn có thể cảm thấy nóng bức, nhất là tại các đô thị đông dân cư.

Các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Đồng Nai, TP.HCM, Tây Ninh có khả năng xuất hiện những cơn mưa dông cục bộ vào chiều tối.

Một số địa phương khác có thể ghi nhận lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp hoặc những tuyến đường có hệ thống thoát nước chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu thoát nước.

Dự báo thời tiết miền Nam ngày mai 16/8: Mưa dông , nhiều nơi có nguy cơ mưa to

TP. Hồ Chí Minh duy trì trạng thái nhiều mây, cục bộ có nơi mưa to

Tại TP.HCM, thời tiết ngày 16/8 được dự báo tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24-26°C, trong khi nhiệt độ cao nhất từ 30-32°C.

Thành phố duy trì trạng thái nhiều mây trong phần lớn thời gian trong ngày. Mưa rào và dông xuất hiện rải rác, một số khu vực có thể xảy ra mưa to cục bộ.

Các quận nội thành có nguy cơ xuất hiện những cơn mưa bất chợt vào cuối giờ chiều.

Mưa lớn kết hợp với mật độ phương tiện giao thông cao có thể khiến nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ùn tắc hoặc ngập cục bộ. Người dân cần chủ động theo dõi thời tiết để lựa chọn thời gian và lộ trình di chuyển phù hợp.

Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn dông

Ngoài nguy cơ mưa to, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xuất hiện trong những cơn dông.

Lốc, sét và gió giật mạnh là những hiện tượng thường xảy ra trong mùa mưa tại khu vực Nam Bộ. Đây cũng là nguyên nhân gây ra nhiều sự cố như cây xanh gãy đổ, hư hỏng nhà cửa, mất điện hoặc tai nạn khi tham gia giao thông.

Người dân nên hạn chế trú mưa dưới gốc cây lớn, biển quảng cáo hoặc những công trình tạm bợ. Đồng thời, cần rút các thiết bị điện không cần thiết khi xuất hiện mưa dông để giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố do sét đánh.

Đối với ngư dân và những người làm việc trên sông, việc theo dõi diễn biến thời tiết là đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình di chuyển và sản xuất.

Khuyến cáo dành cho người dân miền Nam trong ngày 16/8

Để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết, người dân nên thực hiện một số biện pháp như:

Mang theo áo mưa hoặc ô khi ra ngoài.

Theo dõi dự báo thời tiết thường xuyên.

Hạn chế di chuyển khi xuất hiện mưa lớn kèm dông mạnh.

Kiểm tra hệ thống thoát nước xung quanh nhà để hạn chế ngập úng.

Bảo đảm an toàn cho các thiết bị điện trong mùa mưa.

Nhìn chung, dự báo thời tiết miền Nam ngày mai 16/8 cho thấy mưa dông vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo tại khu vực Nam Bộ. Mặc dù nhiệt độ không quá cao, nhưng người dân vẫn cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa to, lốc, sét và gió giật mạnh để bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình.