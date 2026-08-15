Cụ bà tử vong trong ngôi nhà bốc cháy ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Công an xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h50 ngày 15/8, Công an xã Duy Xuyên tiếp nhận tin báo về vụ hoả hoạn xảy ra tại nhà ông Phạm Phú Th. (trú đường Hùng Vương, thôn Trà Châu, xã Duy Xuyên).

Lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Duy Xuyên cùng các ngành chức năng và người dân nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy.

Trong quá trình khống chế ngọn lửa, lực lượng chức năng phát hiện bà Nguyễn Thị Ng. (SN 1937, mẹ của ông Th.) tử vong tại phòng ngủ trên tầng 2, nơi được xác định là điểm phát cháy ban đầu.

Hiện trường vụ cháy nhà dân tại Đà Nẵng.

Liên quan đến hỏa hoạn, tối qua (14/8), Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy tại cửa hàng thời trang số 104B Nguyễn Lương Bằng, phường Đống Đa.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để dập lửa, cứu nạn cứu hộ.

Lực lượng chức năng xác định ngôi nhà xảy ra cháy cao 3 tầng, 1 tum, diện tích khoảng 45m² mỗi sàn. Đám cháy xuất phát tại tầng 1, nơi kinh doanh thời trang, trong khi 4 người mắc kẹt tại các tầng phía trên.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng tiếp cận tầng 3, xác định vị trí 4 người mắc kẹt, trấn an và hướng dẫn họ di chuyển lên khu vực thông thoáng tại tầng tum. Đồng thời, các chiến sĩ triển khai thoát khói, tiếp cận điểm cháy để ngăn lửa lan lên các tầng phía trên.

Đến 20h36, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không lan sang các tầng phía trên và các hộ dân lân cận. Bốn người mắc kẹt được đưa ra ngoài an toàn, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hôm 6/8, tại TP.HCM xảy ra vụ hỏa hoạn tại căn nhà trên đường Nguyễn Văn Đậu (phường Bình Lợi Trung) khiến 2 cha con mắc kẹt, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo lực lượng chức năng, đám cháy xảy ra vào ban đêm và được phát hiện sau một khoảng thời gian nên khi tiếp cận hiện trường, bên trong căn nhà đã tích tụ lượng lớn khói độc. Nguyên nhân là do nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy như quần áo, tủ gỗ... trong khi khu vực tầng trên không có khoảng hở để khói thoát ra ngoài.