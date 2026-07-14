Thanh Hóa điều chỉnh chủ trương đầu tư khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng

(VTC News) -

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng.

Dự án có diện tích 537 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.255 tỷ đồng và dự kiến trong năm 2026 sẽ hoàn thành hệ thống hạ tầng.

Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Quyết định nêu rõ, điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án từ “xã Xuân Thắng, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân; xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa” thành: “xã Sao Vàng, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa”.

UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định điều chỉnh nhà đầu tư từ Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung thành Công ty TNHH xây dựng và khai thác hạ tầng Lam Sơn Sao Vàng.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng điều chỉnh nội dung về vốn góp của nhà đầu tư từ “Vốn góp của các nhà đầu tư là 520,564 tỷ đồng, trong đó Công ty Cường Thịnh Thi góp 265,488 tỷ đồng và Công ty xây dựng Miền Trung góp 255,076 tỷ đồng” thành “Vốn góp của nhà đầu tư (Công ty TNHH xây dựng và khai thác hạ tầng Lam Sơn Sao Vàng) là 520,564 tỷ đồng”.

Theo quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa, việc điều chỉnh nhà đầu tư là việc chuyển từ hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh sang tổ chức kinh tế do chính các thành viên Liên danh thành lập và nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Đồng thời, không làm thay đổi mục tiêu, quy mô, tổng vốn đầu tư, tiến độ và các nội dung chủ yếu khác của chủ trương đầu tư đã được Thủ tướng chấp thuận. Không phải là chuyển nhượng dự án đầu tư và không hợp thức hóa việc chuyển nhượng dự án trái quy định. Không làm chấm dứt, miễn trừ, giảm bớt bất kỳ nghĩa vụ nào đã phát sinh của Liên danh nhà đầu tư và của từng thành viên Liên danh đối với dự án và với Nhà nước.

Quyết định này không hợp thức hóa các tồn tại, vi phạm (nếu có) trong quá trình triển khai dự án trước thời điểm điều chỉnh; các tồn tại, vi phạm (nếu có) được xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư mới (Công ty TNHH xây dựng và khai thác hạ tầng Lam Sơn Sao Vàng) kế thừa và thực hiện đầy đủ toàn bộ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của liên danh nhà đầu tư đối với dự án, bao gồm cả các nghĩa vụ đã phát sinh trước thời điểm điều chỉnh.

Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung với tư cách thành viên góp vốn, nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiếp tục chịu trách nhiệm bảo đảm cho Công ty TNHH xây dựng và khai thác hạ tầng Lam Sơn Sao Vàng thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với dự án và với Nhà nước.

Việc điều chỉnh nhà đầu tư không làm chấm dứt hoặc giảm trách nhiệm của các thành viên liên danh đối với các nghĩa vụ đã phát sinh.

Công ty TNHH xây dựng và khai thác hạ tầng Lam Sơn Sao Vàng cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan; tập trung nguồn lực để thi công xây dựng, hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động đảm bảo tiến độ, đúng với các nội dung đã được chấp thuận, chấp thuận điều chỉnh và các quy định liên quan; chỉ được khởi công xây dựng sau khi hoàn thành đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại phát sinh trong trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu nhà đầu tư mới lập, đăng ký tiến độ chi tiết từng giai đoạn với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; thực hiện dự án bảo đảm tiến độ theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và bản cam kết tiến độ đã lập.

Trường hợp không bảo đảm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng hoặc vi phạm nội dung đã cam kết, nhà đầu tư chịu xử lý theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, bao gồm việc điều chỉnh tiến độ, thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án và các chế tài khác.