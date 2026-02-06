TP.HCM đầu tư 3 dự án gần 21.000 tỷ đồng nối khu công nghiệp, giải tỏa kẹt xe

(VTC News) -

Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP.HCM khóa X ngày 6/2, HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án hạ tầng quan trọng kết nối khu trung tâm thành phố với khu vực phía Nam, khu Đông; mở rộng, kết nối giữa các khu công nghiệp phía Tây Thành phố, với tổng mức đầu tư lên đến 20.745 tỷ đồng.

Trong đó, dự án mở rộng đường Vĩnh Lộc được kỳ vọng sẽ tạo trục kết nối quan trọng giữa các khu công nghiệp phía Tây TP.HCM, giảm chi phí logistics, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị.

Dự án đã được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư vào các năm 2015 và 2016, với mặt cắt ngang 18m, tổng mức đầu tư 807 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2016 - 2020.

Kỳ họp thứ 8, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 6/2 thông qua nhiều chủ trương về các dự án quan trọng.

Tuy nhiên, hiện dự án vẫn chưa triển khai do nhiều vướng mắc liên quan đến quy mô, nguồn vốn và bồi thường, giải phóng mặt bằng.

UBND TP.HCM đề xuất điều chỉnh quy mô dự án, mở rộng mặt cắt ngang tuyến đường lên 30m, tương đương 4 làn xe, nhằm bảo đảm năng lực thông hành và an toàn giao thông.

Chiều dài tuyến cũng được cập nhật theo hiện trạng thực tế, từ khoảng 6km lên hơn 7km, đi qua xã Bình Lợi, xã Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc và phường Bình Tân. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi để thực hiện dự án là gần 24ha.

Trên cơ sở điều chỉnh quy mô và bổ sung chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tổng mức đầu tư dự án được đề xuất điều chỉnh lên gần 6.900 tỷ đồng.

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, việc mở rộng tuyến đường lên 30m là giải pháp kỹ thuật bắt buộc, cấp bách, nhằm đồng bộ năng lực thông hành, khôi phục tổ chức giao thông hai chiều, giảm áp lực cho Quốc lộ 1 và các trục đường lân cận; đáp ứng nhu cầu cấp bách về năng lực giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Tây TP.HCM.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tạo trục kết nối quan trọng giữa các khu công nghiệp phía Tây TP.HCM, góp phần giảm chi phí logistics, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị khu vực.

Dự án sẽ triển khai các công tác đền bù giải tỏa ngay năm 2026, khởi công vào quý I/2027 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý III/2028.

Còn dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3 TP.HCM, có vốn đầu tư 8.782 tỷ đồng, bằng ngân sách thành phố. Dự kiến, dự án khởi công ngay quý IV/2026 và hoàn thành vào quý IV/2028.

Dự án có phần đường dài khoảng 5,9 km (từ đường Nguyễn Thị Định đến nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM).

Đường vào cảng Cát lái luôn trong cảnh kẹt xe trầm trọng, nhất là cao điểm cuối năm.

Phần cầu gồm cầu Bà Cua xây dựng 2 đơn nguyên, tổng cộng 10 làn xe (mỗi đơn nguyên 5 làn xe, bao gồm 3 làn xe tuyến chính và 2 làn xe song hành). Đoạn từ cảng Phú Hữu đến cảng SP-ITC xây cầu cạn quy mô 4 làn xe và 3 vị trí kết nối với phần đường đi thấp.

Riêng đoạn từ cảng SP-ITC đến nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM xây dựng cầu cạn quy mô 6 làn xe.

Tại nút giao với đường Nguyễn Thị Định, giai đoạn đầu thực hiện nút giao bằng, tiếp theo sẽ nghiên cứu đầu tư nút giao khác mức trong dự án khác.

Với nút giao tại cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, công trình giữ nguyên hình thái nút giao giữa đường cao tốc TP.HCM - Long Thành và cao tốc Vành đai 3; bổ sung các nhánh của đường liên cảng.

Các nút giao khác trên tuyến sẽ được bố trí giao cùng mức, kết hợp đèn tín hiệu giao thông phù hợp.

Theo HĐND TP.HCM, việc xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3 TP.HCM, nhằm tạo trục giao thông mới có tính chất chuyên dụng, kết nối trực tiếp hệ thống cảng Cát Lái - Phú Hữu.

Mục đích để tăng cường năng lực giao thông ra vào cảng, kết nối trực tiếp hệ thống giao thông liên vùng, tạo thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu thông qua cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu của khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phối cảnh cầu Thủ Thiêm 4 dự kiến khởi công cuối năm nay.

Dự án cũng sẽ hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực, giảm áp lực các đường Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Vành đai 2 nhánh phía Đông, Xa lộ Hà Nội... Giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông khu vực cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu; giảm áp lực xe container vào nội thành, tạo thuận lợi phát triển các khu dân cư phía đông TP.HCM.

Với cầu Thủ Thiêm 4, đây là dự án đã được Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất điều chỉnh sang hình thức đầu tư công.

Cầu Thủ Thiêm 4 có mức đầu tư hơn 5.063 tỷ đồng, là một trong những công trình giao thông trọng điểm, cấp bách, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới hạ tầng kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu Nam thành phố, giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm hiện hữu, cần ưu tiên đầu tư sớm.

Bên cạnh ý nghĩa giao thông, dự án còn được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy phát triển không gian đô thị phía Nam, kết nối hiệu quả Khu đô thị mới Thủ Thiêm – nơi sẽ hình thành trung tâm hành chính, tài chính quốc tế của TP.HCM – với các khu đô thị hiện hữu và các dự án trọng điểm khác.

Cầu với chiều dài khoảng 2,16 km, sẽ khởi công trong năm 2026 và hoàn thiện năm 2028.