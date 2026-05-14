Vingroup khởi công dự án 200ha hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát Hải Phòng

Sáng 14/5, Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng.

Sự kiện khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát nằm trong chuỗi sự kiện Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn tháng 4, tháng 5 và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát (Hải Phòng).

Khu công nghiệp Nam Tràng Cát thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Hải An, sở hữu vị trí chiến lược, kết nối toàn diện 5 loại hình giao thông: đường bộ - đường biển - đường sông - đường hàng không - đường sắt.

Cụ thể, dự án kế cận cảng Lạch Huyện - Cảng biển quốc tế duy nhất ở miền Bắc, di chuyển ra Sân bay quốc tế Cát Bi trong 10-15 phút, tới cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh trong chưa đầy 10 phút và kết nối dễ dàng với trung tâm hành chính thành phố.

Dự án có quy mô hơn 200 ha, được phát triển theo mô hình khu công nghiệp công nghệ cao, ưu tiên thu hút các ngành sản xuất hiện đại, giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường. Định hướng trên phù hợp với chiến lược phát triển công nghiệp xanh, bền vững của Hải Phòng nói riêng và vùng Đông Bắc Bộ nói chung.

Phối cảnh dự án Khu công nghiệp Nam Tràng Cát tại phường Hải An, TP Hải Phòng.

Khi đi vào hoạt động, Khu công nghiệp Nam Tràng Cát sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng hiện đại, an toàn, đáp ứng nhu cầu đầu tư, vận hành các nhà máy, cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đồng thời tạo công ăn việc làm chất lượng cao cho hàng chục nghìn lao động và góp phần thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

Khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung quỹ đất công nghiệp chất lượng cao, mở rộng không gian phát triển công nghiệp – logistics và góp phần khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp - logistics hàng đầu miền Bắc cho thành phố.

Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - phát biểu tại sự kiện.

Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết: “Việc khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát đúng dịp chào mừng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 khẳng định cam kết của Vinhomes luôn đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thành phố.

Với kết cấu hạ tầng hiện đại, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các nhà sản xuất trong nước và quốc tế, mà còn đóng góp tích cực vào quá trình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế - xã hội trong thời gian tới”.

Với lợi thế về năng lực quy hoạch tổng thể, tốc độ và chất lượng xây dựng hạ tầng, dự án Khu công nghiệp Nam Tràng Cát sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp – cảng biển – logistics, góp phần gia tăng lợi thế cho thành phố, đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, phát triển bền vững.