Tháng 10 có những ngày lễ gì?

(VTC News) -

Tháng 10 được nhiều người chào đón không chỉ bởi trời đất chuyển hẳn sang kiểu thời tiết đặc trưng của mùa thu mà còn vì đây là khoảng thời gian có nhiều ngày lễ quan trọng, ý nghĩa của Việt Nam và thế giới.

Ngày lễ, ngày kỷ niệm của Việt Nam trong tháng 10

Trong tháng 10, người dân Việt Nam kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng như:

Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10

Ngày 2/10 hàng năm là dịp tôn vinh những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc phát triển giáo dục và khuyến học trên toàn quốc. Đây là ngày cả đất nước cùng nhau nhìn lại những thành quả đã đạt được trong sự nghiệp thúc đẩy giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10

Ngày 10/10/1954 là dấu mốc lịch sử quan trọng, Hà Nội được giải phóng sau thành công của cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp. Đây là ngày người Hà Nội vui mừng chào đón đội quân giải phóng từ Điện Biên Phủ trở về, chấm dứt hoàn toàn ách thống trị của thực dân Pháp. Kể từ đó, ngày 10/10 hằng năm là một dịp để ôn lại lịch sử, ghi nhớ những hy sinh, cống hiến của bao thế hệ vì nền độc lập tự do của đất nước.

Ngày Luật sư Việt Nam 10/10

Quyết định 149/QĐ-TTg năm 2013 của Thủ tướng lấy ngày 10/10 hàng năm là “Ngày truyền thống của luật sư Việt Nam”. Ngày này được lập ra để ghi nhận những đóng góp to lớn của đội ngũ luật sư cho đất nước trong nhiều năm qua

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Từ năm 2004, ngày 13/10 hàng năm được chọn là Ngày Doanh nhân Việt Nam theo quyết định của Thủ tướng. Đây là dịp để tôn vinh các doanh nhân tiêu biểu, qua đó khuyến khích và động viên tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, tôn vinh một lực lượng quan trọng có đóng góp to lớn cho nền kinh tế đất nước.

Tháng 10 có những ngày lễ nào đáng chú ý? (Ảnh chụp màn hình)

Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10

Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10 là dịp để tôn vinh những đóng góp to lớn của lực lượng nông dân Việt Nam cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15/10

Ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là ngày 15/10 hàng năm. Đây là ngày thành lập và từ đó trở thành ngày truyền thống của hội. Từ đó đến nay, Hội LHTN Việt Nam không ngừng lớn mạnh và mở rộng cả về quy mô cũng như chất lượng.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Ngày 20/10 được chọn là Ngày Phụ nữ Việt Nam, ghi nhận vai trò, sự đóng góp to lớn của phụ nữ trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây cũng là dịp để tôn vinh sự kiên cường, hy sinh và tình yêu thương của phụ nữ Việt Nam đối với gia đình và đất nước. Các hoạt động kỷ niệm diễn ra trên khắp cả nước, từ các cơ quan, đoàn thể, trường học đến từng gia đình nhỏ đều tổ chức nhiều sự kiện, chương trình ý nghĩa để bày tỏ sự tri ân tới những người bà, người mẹ, người vợ, người chị...

Những ngày lễ quốc tế trong tháng 10

Ở quy mô quốc tế, tháng 10 cũng có nhiều ngày kỷ niệm quan trọng, bao gồm:

Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10

Ngày Quốc tế Người cao tuổi (IDOP - International Day of Older Persons) là dịp để tri ân và tôn vinh những đóng góp của người cao tuổi trong xã hội. Ngày này được Liên Hợp Quốc công nhận từ năm 1990 nhằm khuyến khích cộng đồng chăm sóc, hỗ trợ người cao tuổi, đồng thời tuyên truyền, cổ động cho việc chăm sóc và bảo vệ họ.

Ngày Nhà giáo Thế giới 5/10

Ngày 5/10 hàng năm, hàng triệu học sinh, sinh viên và những người trân trọng sự cống hiến thầm lặng của giáo viên trên khắp thế giới cùng nhau kỷ niệm Ngày Nhà giáo Thế giới (World Teachers' Day - WTD). Đây là dịp đặc biệt nhằm tôn vinh những người làm nghề dạy học - những người truyền đạt tri thức và gieo hạt mầm tương lai cho bao thế hệ học trò.

Ngày Tâm thần Thế giới 10/10

Ngày Tâm thần Thế giới là một dịp để nâng cao nhận thức về các vấn đề sức khỏe tâm thần. Các hoạt động trong ngày này thường tập trung vào việc chống kỳ thị, định kiến đối với những người mắc bệnh tâm thần, và tăng cường sự hiểu biết và hỗ trợ từ cộng đồng.

Ngày Lương thực Thế giới 16/10

Ngày Lương thực Thế giới được tổ chức hàng năm vào ngày 16/10 nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề nạn đói trên thế giới và kêu gọi hành động để đảm bảo an ninh lương thực. Đây cũng là ngày thành lập Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations) vào năm 1945.

Ngày Liên Hiệp Quốc 24/10

Ngày Liên Hiệp Quốc đánh dấu kỷ niệm ngày Hiến chương Liên Hợp Quốc chính thức có hiệu lực vào năm 1945. Đây là dịp để tôn vinh tầm quan trọng của tổ chức này trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững và bảo vệ nhân quyền.

Lễ hội Halloween 31/10

Halloween là một trong những ngày lễ được mong đợi nhất trong tháng 10, đặc biệt ở các nước phương Tây. Những hoạt động phổ biến trong ngày này bao gồm hóa trang, đi xin kẹo, trang trí bí ngô, và tham gia các buổi tiệc hóa trang. Halloween cũng được coi là dịp để người ta tưởng nhớ đến những người đã khuất.