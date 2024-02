(VTC News) -

Tiêu là loại gia vị không thể thiếu trong mỗi gia đình với công dụng giúp món ăn thêm đậm đà, thơm nức, lấn át mùi tanh. Nhiều người không biết rằng tiêu đen còn giúp cho việc giặt giũ của bạn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bạn hãy thả một nắm tiêu đen vào máy giặt xem nó có công dụng gì trong lần giặt đồ tới. Chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên.

Thả một nắm tiêu đen vào máy giặt có công dụng gì?

Có thể bạn sẽ thắc mắc tại sao lại cho loại gia vị màu đen vào quần áo cần làm sạch. Bạn hãy yên tâm, việc cho hạt tiêu đen vào máy giặt sẽ giúp làm bong những vết cặn của nước giặt còn bám trên quần áo và ngăn chặn quần áo đổi màu, đặc biệt là khi giặt bằng máy.

Thả một nắm tiêu đen vào máy giặt có công dụng gì? (Ảnh: Cookist)

Sau một khoảng thời gian sử dụng, quần áo thường trở nên nhạt màu, tạo cảm giác cũ kĩ và không thoải mái khi mặc. Việc cho một nắm tiêu đen vào máy giặt có thể giúp giảm hiện tượng phai màu và giúp cho quần áo giữ được sắc màu ban đầu.

Hạt tiêu có đặc tính mài mòn nên chúng sẽ giúp làm bong những vết cặn xà phòng bột giặt bám trên quần áo. Những vết cặn xà phòng chính là nguyên nhân khiến quần áo bị phai màu.

Bên cạnh đó, trong quá trình giặt, tiêu đen có khả năng loại bỏ và làm giảm sự xuất hiện của những vết bẩn khác trên quần áo, từ đó giúp da bạn không bị ngứa ngáy hay dị ứng khi mặc những bộ quần áo này. Màu đen tự nhiên của tiêu cũng giúp tăng độ đậm của các chất nhuộm và sau quá trình giặt, bạn sẽ không phải mất công giũ sạch vì tiêu sẽ không bám lại trên quần áo.

Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần cho một muỗng cà phê hạt tiêu đen xay vào chung với bột giặt hoặc nước giặt và giặt quần áo với nước lạnh như bình thường.

Đối với giặt máy, chú ý chỉ sử dụng tiêu đen đã xay nhuyễn. Nếu giặt tay, bạn sẽ cần cả tiêu hạt và tiêu xay. Khi ngâm quần áo, bạn cho tiêu xay vào cùng với bột giặt, phần tiêu hạt sẽ được thêm vào khi bắt đầu giặt. Bằng cách này, bạn sẽ giảm được khá nhiều chi phí vì không cần sử dụng đến các loại nước giặt, xả đắt tiền để tránh phai màu quần áo hay để mua quần áo mới thường xuyên.

Không nên áp dụng cách này với đồ trắng.

Công dụng của tiêu đen đối với sức khỏe

Trong thành phần của hạt tiêu cómột số chất như vitamin C, chất béo, tinh dầu, alkaloid... Loại hạt này giúp kích thích vị giác, hạn chế tình trạng chán ăn, tăng cường hấp thu các chất dinh dưỡng trong thức ăn. Nó cũng giúp cải thiện tình trạng ăn không tiêu, chướng bụng, đầy hơi, khó chịu dạ dày.

Một số chất trong vỏ hạt tiêu còn có vai trò loại bỏ lượng calo dư thừa trong cơ thể, tăng bài tiết mồ hôi và nước thông qua đường tiết niệu. Cho nên, việc sử dụng một ít vỏ ngoài của hạt tiêu trước khi bắt đầu tập luyện thể thao sẽ giúp làm tăng hiệu quả loại bỏ lượng mỡ dư thừa.

Ngoài ra, hạt tiêu đen còn có tác dụng kháng khuẩn cao, chống tình trạng nhiễm trùng ở đường hô hấp và một số vấn đề về răng lợi như sâu răng, viêm lợi... Riêng đối với hệ thần kinh, hạt tiêu đen giúp cải thiện tâm trạng, giảm tình trạng căng thẳng mệt mỏi do trong loại hạt này có chất thúc đẩy cơ thể tăng sản xuất serotonin.

Theo y học cổ truyền, hạt tiêu đen vị cay, tình đại ôn, có tác dụng trừ hàn, kháng khuẩn, giảm đau, trừ đàm. Do đó, chúng thường được sử dụng để điều trị chứng đau bụng do lạnh, tiêu chảy, tay chân lạnh, nôn ói, ho do lạnh...