Tay súng tấn công đại sứ quán Mỹ ở Lebanon

(VTC News) -

Theo RT, quân đội Lebanon cho biết một người đàn ông đã bị bắt giữ sau khi nổ súng vào khu đại sứ quán Mỹ ở Beirut.

Theo tuyên bố, kẻ tấn công đã bị bảo vệ đại sứ quán bắn và đưa đến bệnh viện. Quân đội Lebanon mô tả người này là “một công dân Syria”.

Quân đội Lebanon cho biết một người đàn ông đã bị bắt giữ sau khi nổ súng vào khu đại sứ quán Mỹ ở Beirut. (Ảnh: RT)

Trong khi đó, đài truyền hình Al Hadath của Ả Rập Xê-út đưa tin tay súng có liên kết với nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS, trước đây là ISIS/ISIL).

Theo truyền thông địa phương, cuộc đấu súng bên ngoài đại sứ quán kéo dài khoảng nửa giờ. Có thể nghe thấy nhiều tiếng súng trong một video clip, được cho là quay tại khu vực vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Đại sứ quán Mỹ xác nhận rằng vụ nổ xảy ra gần lối vào khu nhà lúc 8h34 sáng giờ địa phương. “Nhờ phản ứng nhanh chóng của LAF (Lực lượng vũ trang Lebanon), ISF (Lực lượng an ninh nội bộ) và đội an ninh, Đại sứ quán, cơ sở và đội ngũ của chúng tôi vẫn an toàn”, đại sứ quán cho biết.

Quân đội Lebanon cũng đã triển khai thêm quân bên ngoài đại sứ quán sau vụ việc.

Phái đoàn ngoại giao Mỹ ở Beirut từng hứng chịu một vụ tấn công khủng bố lớn vào ngày 18/4/1983. Một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ một chiếc xe tải chở đầy chất nổ bên trong khu nhà, khiến 63 người thiệt mạng, trong đó có 17 người Mỹ.

Tháng 9/2023, cũng xảy ra nổ súng vào đại sứ quán Mỹ ở Lebanon. Đại sứ quán nằm ở phía bắc Beirut ở thị trấn Awkar, được chuyển từ trung tâm Beirut đến địa điểm hiện tại sau cuộc tấn công liều chết vào tháng 4/1983.