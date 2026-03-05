Cận cảnh vị trí sắp xây trung tâm hành chính mới của TP.HCM

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm cho biết thành phố đang phấn đấu khởi công dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính mới vào quý II/2026.
Khu đất được lựa chọn xây dựng trung tâm hành chính nằm trong vùng lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm, với tổng diện tích quy hoạch hơn 33 ha. Khu vực này được bao quanh bởi các trục giao thông quan trọng gồm đại lộ Mai Chí Thọ, đường Nguyễn Cơ Thạch và đường Tố Hữu.
Theo quy hoạch, Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của TP.HCM có diện tích khoảng 7,84 ha, được xây dựng dọc theo trục đường Tố Hữu và hướng ra Quảng trường trung tâm Thủ Thiêm. Công trình có chiều cao tối đa 30 tầng.
Phần diện tích còn lại trong khu quy hoạch sẽ dành cho các công trình văn hóa và không gian công cộng quy mô lớn. Trong đó có Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch rộng khoảng 3,18 ha, công viên ngập nước khoảng 10 ha và hồ trung tâm diện tích khoảng 12 ha.
Theo quan sát, khu trung tâm hành chính mới có vị trí đối diện cầu Ba Son, thuận lợi kết nối với khu vực trung tâm hiện hữu của TP.HCM. Theo định hướng quy hoạch, công trình sẽ giữ vai trò hạt nhân trong cấu trúc phát triển đô thị đa trung tâm của thành phố.
Việc xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính mới được kỳ vọng giúp tăng cường tính kết nối, liên thông giữa các cơ quan chính quyền, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Khu đất xây dựng trung tâm hành chính được bao quanh bởi ba trục giao thông lớn. Trong đó, đại lộ Mai Chí Thọ đóng vai trò trục chính đô thị, kết nối trung tâm thành phố với khu Đông và các đầu mối giao thông quan trọng. Khu vực này cũng tiếp giáp đường Nguyễn Cơ Thạch rộng gần 50 m, tuyến đường kéo dài từ khu vực cầu Thủ Thiêm 4 đến cầu Thủ Thiêm.
Trong khi đó, đường Tố Hữu rộng khoảng 29 m được xác định là mặt tiền chính của Trung tâm Chính trị - Hành chính mới. Tuyến đường này kết nối từ đường Trần Bạch Đằng đến đường Trần Não, tạo trục giao thông quan trọng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Ngoài lợi thế về giao thông đường bộ, khu vực này còn được hưởng lợi từ các tuyến metro dự kiến đi qua. Trong đó có tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm đang được đề xuất đầu tư, dự kiến đi qua Khu đô thị mới Thủ Thiêm với hai ga ngầm gồm ga Đại lộ Vòng Cung và ga Cung Thiếu nhi nằm gần khu đất xây dựng trung tâm hành chính.
Theo đề xuất, tuyến metro này có chiều dài gần 6 km, gồm 6 ga ngầm với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 33.000 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, tuyến metro số 7 (Tân Kiên – Depot Long Bình) dài khoảng 51,2 km cũng được quy hoạch đi qua khu vực Trần Bạch Đằng – Trần Não trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần tăng cường khả năng kết nối liên vùng.
Theo định hướng thiết kế, Trung tâm Chính trị - Hành chính mới được tổ chức theo mô hình không gian mở, gắn kết với hệ thống giao thông đi bộ liên hoàn. Từ sảnh chính của trung tâm hành chính và nhà hát, người dân có thể tiếp cận trực tiếp công viên, hồ trung tâm và các nhà ga metro trong khu vực.
