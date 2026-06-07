(VTC News) -

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 với doanh thu thuần đạt 645.658 tỷ đồng, tăng hơn 65.000 tỷ đồng so với năm trước.

Giá vốn bán hàng đạt mức 549.071 tỷ đồng, nhờ đó, lợi nhuận gộp của EVN đạt 96.351 tỷ đồng, tăng tới 94% so với mức 49.588 tỷ đồng của năm 2024. Doanh thu hoạt động tài chính cũng cải thiện lên 3.717 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí tài chính ghi nhận 23.654 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay chiếm hơn 16.600 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản khác, EVN báo lãi sau thuế 51.881 tỷ đồng, cao gấp 5,3 lần so với năm 2024. Lợi nhuận thuộc về công ty mẹ đạt hơn 50.500 tỷ đồng.

Tập đoàn EVN hết lỗ luỹ kế kéo dài nhiều năm. (Ảnh minh hoạ).

Như vậy, EVN đã xóa sạch khoản lỗ lũy kế kéo dài nhiều năm và ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức 5.533 tỷ đồng vào cuối năm 2025.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của tập đoàn đạt hơn 783.000 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Trong đó, EVN có 20.055 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền (là tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn không quá 3 tháng), tăng gần 17% so với đầu năm.

Ngoài ra, lượng tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng lên tới 132.388 tỷ đồng, tăng khoảng 78% so với đầu năm. Như vậy, tổng lượng tiền gửi ngân hàng các kỳ hạn của EVN hơn 152.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng mạnh lên 68.791 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho giảm nhẹ xuống còn 22.286 tỷ đồng.

Mới đây, theo hồ sơ thẩm định dự án Luật Điện lực (sửa đổi) gửi Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương cho rằng giá điện bán lẻ cần bám sát biến động chi phí đầu vào, đảm bảo doanh nghiệp có lãi. Việc này giúp doanh nghiệp ngành điện bảo toàn vốn, phát triển kinh doanh phù hợp từng giai đoạn thị trường.

Bộ Công Thương đề xuất các khoản chi phí sản xuất, cung ứng điện chưa được tính hết trong một lần điều chỉnh giá sẽ được cộng dồn và phân bổ vào các kỳ điều chỉnh tiếp theo. Đồng thời, những chi phí phát sinh nhưng chưa được đưa vào giá điện trước thời điểm luật mới có hiệu lực cũng sẽ được phân bổ dần trong các lần điều chỉnh sau.

Được biết, lần điều chỉnh giá điện gần đây nhất của EVN là vào ngày 10-5-2025 với mức tăng 4,8%. Như vậy kể từ đầu năm 2023, EVN đã bốn lần điều chỉnh giá điện và thực hiện trong thẩm quyền, với mức tăng 3%, 4,5% và hai lần tăng 4,8%.