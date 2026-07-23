Đăng bài xúc phạm lực lượng chức năng trên Facebook, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 23/7, Công an xã Quỳnh Thắng (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H.Đ.N. (39 tuổi, trú xã Quỳnh Thắng) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng.

H.Đ.N (trái) tại cơ quan Công an

Trước đó, qua công tác rà soát trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện tài khoản Facebook “Hoàng Nhân” đăng tải, bình luận nhiều nội dung xuyên tạc, xúc phạm lực lượng chức năng. Tài khoản này cũng thường xuyên tương tác với một số tài khoản, fanpage có nội dung phản động. Qua xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản là H.Đ.N.

Theo Công an xã Quỳnh Thắng, các bài viết và video do anh H.Đ.N chia sẻ có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, công kích, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng chức năng, gây tác động tiêu cực đến dư luận và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trên không gian mạng.

Làm việc với cơ quan công an, H.Đ.N đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an xã Quỳnh Thắng quyết định xử phạt hành chính H.Đ.N số tiền 7,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.