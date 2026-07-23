'Lửa trắng' tập 11: Cương 'đen' bối rối khi Mai nhìn thấu tình cảm

(VTC News) -

Tập 11 Lửa trắng mở ra hàng loạt tình tiết căng thẳng khi nội bộ các đường dây buôn bán ma túy liên tục xuất hiện biến động. Trong lúc Lão Công (NSƯT Hồ Phong) và Santana chưa tìm được tiếng nói chung, Mai (Việt Hoa) lại phát hiện dấu hiệu bất thường ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Mai dần được lão Công tin tưởng trong tập 11 “Lửa trắng”.

Đang đứng quan sát cuộc trò chuyện giữa Lão Công và Cương (Duy Hưng), Mai bất ngờ nhận ra những dấu chân lạ xuất hiện trên nền nhà. Linh cảm có người đột nhập, cô lập tức kéo bố rời khỏi vị trí và nói: “Con nghi có người lạ trong nhà mình”. Chi tiết này báo hiệu một mối nguy mới đang âm thầm bủa vây ông trùm.

Ở diễn biến khác, Mai thay mặt Lão Công gặp Lan (Thu Quỳnh) - đại diện của Santana để giải quyết những khúc mắc sau vụ việc tại nhà vườn Sơn Hải. “Chủ tịch muốn làm việc với ông trùm của Santana‘, sự cứng rắn của Mai khiến Lan rơi vào thế bị động, đồng thời cho thấy cô đang dần trở thành cánh tay phải thực sự của Lão Công.

Trong khi đó, Sương (Cù Thị Trà) bắt đầu nghi ngờ có nội gián khiến chuyến hàng trước bị công an phát hiện. Sau khi xâu chuỗi các sự việc, cô cho rằng Lan chính là người đã tiết lộ thông tin, đẩy Đồng vào cái chết oan uổng.

Tuy nhiên, tâm điểm của tập 11 lại nằm ở mối quan hệ giữa Mai và Cương. Khi biết Trường “Nổ” đã nắm được thân phận thật của Mai, Cương liên tục khuyên cô phải cẩn thận. Sự lo lắng của anh vượt xa mối quan hệ cấp dưới - cấp trên thông thường.

Cương ’‘đen’‘ sững người khi con gái ông trùm hỏi chuyện tình cảm.

Cương thể hiện rõ vẻ cuống cuồng, bất lực khi chứng kiến Mai ngày càng dấn sâu vào những phi vụ nguy hiểm. Chính điều đó khiến Mai nhận ra tình cảm mà Cương cố che giấu bấy lâu. Không né tránh, cô nhìn thẳng vào anh và hỏi một câu khiến Cương sững người: “Anh lo cho tôi à? Anh thích tôi…?”. Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp đối diện với những cảm xúc mà Cương bấy lâu nay luôn cố che giấu.

Nếu Cương thừa nhận, mối quan hệ giữa con gái ông trùm và cánh tay phải Lão Công có thể bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới.

Liệu Cương có thừa nhận tình cảm dành cho con gái Lão Công? Và người bí ẩn xuất hiện trong dinh thự của ông trùm là ai?

Tập 11 Lửa trắng sẽ phát sóng lúc 20h tối nay trên VTV3.