Cái chết của Bàng Thống khiến Gia Cát Lượng giỏi mấy cũng không cứu nổi nhà Thục

(VTC News) -

Năm Kiến An thứ 19 (214), Lưu Bị dẫn quân đánh Lạc Thành. Trong trận này, quân sư Bàng Thống trúng tên của loạn quân mà chết tại gò Lạc Phượng.

Vết rạn của Thục Hán đến từ gò Lạc Phượng

Chính sử ghi lại sự kiện chấn động này một cách rất vắn tắt. Sách Tam quốc chí phần Bàng Thống truyện chỉ dành vài dòng ngắn ngủi cho sự ra đi của một trong những mưu sĩ hàng đầu thời loạn thế.

Nhưng nếu đọc kỹ bối cảnh trước đó, độc giả sẽ thấy một chi tiết rất đáng chú ý: Ngay trước khi tiến vào đất Thục, Bàng Thống và Lưu Bị từng có cuộc tranh luận chiến lược gay gắt.

Bàng Thống đưa ra ba phương án: Thượng sách là đánh úp thẳng vào Thành Đô, quyết một trận định thiên hạ; trung sách là dùng mưu kế đoạt lấy các tướng trấn giữ ải Bạch Thủy, mở đường vào Thục; hạ sách là rút quân về Kinh Châu, tính kế lâu dài.

Bàng Thống là một trong những mưu sĩ tài ba thời Tam Quốc. (Ảnh: RN)

Lưu Bị chọn trung sách. Nhiều người cho rằng đây là lựa chọn hợp lý, không quá liều lĩnh, cũng không quá bảo thủ. Nhưng điều đáng suy ngẫm nằm ở thượng sách bị gạt bỏ. Logic của phương án đánh úp Thành Đô rất rõ ràng: Muốn chiếm được Ích Châu, tốc độ và hiệu quả phải được đặt lên hàng đầu, đạo nghĩa là thứ yếu.

Vấn đề là thân phận của Lưu Bị không cho phép ông làm vậy. Ông đang mang danh “bậc quân vương nhân nghĩa”, được Lưu Chương mời vào đất Thục, nếu quay ngoắt đánh úp chính người mời mình thì thanh danh sẽ sụp đổ hoàn toàn. Mà thứ danh tiếng ấy chính là tài sản cốt lõi mà Gia Cát Lượng dày công xây dựng cho ông suốt nhiều năm.

Bàng Thống nhìn thấu điều này, rằng Lưu Bị đang bị chính “thương hiệu” của mình trói buộc. Thương hiệu do Gia Cát Lượng tạo dựng, luật chơi cũng do Gia Cát Lượng đặt ra. Trong khuôn khổ ấy, thượng sách của Bàng Thống sẽ mãi mãi không có cơ hội được chọn.

Đây không phải chuyện ai đúng ai sai, mà là sự va chạm giữa hai hệ tư duy hoàn toàn khác biệt. Bàng Thống muốn thắng, còn Gia Cát Lượng muốn “thắng một cách đẹp đẽ”. Mũi tên ở gò Lạc Phượng vô tình đã biến “thắng đẹp” trở thành lựa chọn duy nhất còn lại của Thục Hán.

Đối sách của Khổng Minh thành “kiềng 2 chân”

Long Trung đối sách của Gia Cát Lượng vẫn thường được xem là một kỳ sách ngàn năm có một. Nhưng nếu gạt bỏ lớp cảm xúc và nhìn bằng con mắt hạch toán chi phí thuần túy, vấn đề sẽ hiện ra rõ ràng.

Khung chiến lược cốt lõi của Long Trung đối sách là chiếm Kinh Châu, lấy Ích Châu, liên minh Đông Ngô, chờ thời cơ rồi chia hai đường Bắc phạt.

Nghe rất hoàn hảo, nhưng phương án này có một tiền đề mà cả Gia Cát Lượng lẫn Lưu Bị đều không nói rõ, cũng không ai truy vấn tới cùng: Thục Hán phải đồng thời giữ vững hai chiến trường Kinh Châu và Ích Châu. Hai chiến trường đồng nghĩa với việc cần hai hệ thống chỉ huy độc lập, hai tuyến hậu cần riêng biệt, và hai đội ngũ nhân tài đủ sức gánh vác một phương diện.

Câu hỏi đặt ra là Lưu Bị vào cuối thời Kiến An có đủ vốn liếng để làm điều đó không? Câu trả lời rất tàn nhẫn: Không. Kinh Châu giao cho Quan Vũ, Ích Châu để lại cho Gia Cát Lượng, giữa hai nơi cách nhau cả nghìn dặm, liên lạc chỉ trông vào ngựa, tiếp viện chỉ trông vào đôi chân.

Bàng Thống trúng tên tại gò Lạc Phượng và bỏ mạng khi mới 36 tuổi. (Ảnh: SH)

Khi Bàng Thống còn sống, vấn đề này có một lời giải tiềm năng, đó là Bàng Thống trấn giữ Ích Châu phò tá Lưu Bị, Gia Cát Lượng ở lại Kinh Châu lo việc hậu phương, Quan Vũ chuyên trách quân sự. Ba người mỗi người một việc, tạm đủ sức gánh chiến lược hai mặt trận.

Bàng Thống mất đi, mảnh ghép ấy biến mất. Gia Cát Lượng buộc phải vào Thục, để lại khoảng trống chiến lược ở Kinh Châu. Quan Vũ - một võ tướng - vừa phải đánh trận, vừa lo ngoại giao, vừa quán xuyến nội chính, đó vốn không phải việc một người có thể kham nổi.

Phần còn lại của câu chuyện, ai cũng biết. Quan Vũ Bắc phạt đánh Tương Phàn, lập nên chiến tích lừng lẫy “dìm bảy đạo quân”, nhưng hậu phương lại bốc cháy. Lã Mông âm thầm vượt sông, Kinh Châu thất thủ.

Về việc mất Kinh Châu, hậu thế thường quy hết trách nhiệm cho sự khinh suất của Quan Vũ. Nhưng nhìn ở góc độ khác, nếu Kinh Châu khi ấy có một mưu sỹ tầm cỡ Bàng Thống trấn giữ, liệu Quan Vũ có bị đánh úp từ phía sau hay không?

Long Trung đối sách vốn là một ván cờ được thiết kế cần ba kỳ thủ cùng vận hành. Khi chỉ còn lại hai người, dù nước cờ có tinh vi đến đâu cũng sẽ sụp đổ. Cái chết của Bàng Thống đã biến Long Trung đối sách từ một kế hoạch “có điều kiện thực thi” thành một kế hoạch “khiếm khuyết bẩm sinh” ngay từ đầu.

Gia Cát Lượng sau đó dành hai mươi năm để cố gắng bù đắp khiếm khuyết ấy, sáu lần ra Kỳ Sơn, lần nào cũng công cốc. Không phải vì Gia Cát Lượng không đủ tài trí, mà vì ván cờ này ngay từ đầu đã thiếu một kỳ thủ, nền móng đã lệch, xây bên trên có đẹp đến đâu cũng vô ích.

Nhà Thục nguy vì không còn tiếng nói ngược

Sau khi Bàng Thống qua đời, giới quyết sách của Thục Hán xảy ra một thay đổi tinh vi nhưng chí mạng: Không còn ai bên cạnh Lưu Bị dám nói ngược.

Năng lực của Gia Cát Lượng là điều không cần bàn cãi, nhưng lối tư duy của ông có một đặc điểm rất mạnh, đó là theo đuổi sự nhất quán về logic và tính trọn vẹn về đạo nghĩa. Mỗi bước đi đều phải đứng vững, mỗi quyết sách đều phải chịu được phép thử của chữ “nhân nghĩa”.

Trong thời bình, đây là cách trị quốc xuất sắc. Nhưng ở giai đoạn tranh bá loạn thế, lối tư duy này khiến quyết sách chậm lại, sự lựa chọn cũng ít đi.

Lấy một ví dụ cụ thể, năm Kiến An thứ 24, Quan Vũ bị giết, Kinh Châu thất thủ. Lưu Bị muốn đánh Đông Ngô để báo thù cho Quan Vũ, đồng thời đoạt lại Kinh Châu.

Thái độ của Gia Cát Lượng ra sao? Chính sử không ghi nhận việc ông kịch liệt phản đối cuộc chinh phạt này. Tam quốc chí chỉ chép rằng Triệu Vân từng can gián, còn Gia Cát Lượng sau đó than: “Nếu Pháp Chính còn sống, ắt có thể ngăn được chúa thượng đông chinh”.

Gia Cát Lượng đã cố hết sức nhưng không thể thay đổi vận mệnh của nhà Thục Hán. (Ảnh: SH)

Câu than thở này tiết lộ hai điều. Thứ nhất, Gia Cát Lượng biết việc đánh Ngô là sai, nhưng ông không thể ngăn cản. Thứ hai, ông cho rằng chỉ có kiểu người cương trực, dám phản biện thẳng thắn như Pháp Chính mới đủ sức cản được Lưu Bị.

Pháp Chính và Bàng Thống là cùng một kiểu người, thực dụng, quyết đoán, không câu nệ thể diện, sẵn sàng đập bàn với chủ công vào thời khắc quan trọng. Tiếc thay Pháp Chính cũng đã qua đời vì bệnh chỉ vài năm sau cái chết của Bàng Thống.

Trong bộ máy quyết sách của Thục Hán, những “cái đầu cứng” cứ lần lượt biến mất. Người còn lại, hoặc là kẻ thừa hành cho Gia Cát Lượng, hoặc là những người hiền lành không dám lên tiếng. Trạng thái nguy hiểm nhất của một tổ chức không phải là gặp phải đối thủ mạnh, mà là bên trong chỉ tồn tại đúng một lối tư duy, đúng một tiếng nói có vai trò quyết định.

Các đợt Bắc phạt sau này của Gia Cát Lượng đều lặp lại cùng một khuôn mẫu, đó là đánh chắc, tiến chắc, từng bước một, không mạo hiểm. Cách đánh này đúng đắn khi thực lực hai bên tương đương. Nhưng quốc lực Thục Hán chỉ bằng một phần nhỏ so với Tào Ngụy. Bên yếu mà đánh trường kỳ, đánh tiêu hao thì chẳng khác nào tự sát từ từ.

Nếu Bàng Thống còn sống, nhiều khả năng ông sẽ đề xuất một hướng Bắc phạt hoàn toàn khác, dồn toàn lực đánh một trận lớn, hoặc lật ngược thế cờ, hoặc chấp nhận thua cuộc chứ không kéo dài dai dẳng.

Nghe có vẻ liều lĩnh, nhưng với một nước nhỏ thiếu thực lực, lối đánh cảm tử kiểu đột kích lại có xác suất thắng cao hơn nhiều so với việc tiêu hao một cách đường hoàng. Hầu hết các trận đánh lấy ít thắng nhiều trong lịch sử đều đi theo con đường này. Thục Hán lại chọn đúng lối đánh ít phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình vì trên bàn quyết sách không còn ai đưa ra được khả năng thứ hai.

Gia Cát Lượng không hề kém cỏi, chỉ là quá nhất quán. Một chính quyền chỉ tồn tại tiếng nói duy nhất thì mỗi bước đi có thể đều đúng, nhưng phương hướng tổng thể có thể đã lệch ngay từ đầu.

Trung thành không đồng nghĩa với đúng đắn

Suốt 1.800 năm sau đó, Gia Cát Lượng được tôn lên hàng thánh nhân, còn Bàng Thống gần như bị lãng quên. Chính điều này là hình ảnh phản chiếu của logic thất bại nơi Thục Hán.

Truyền thống kể chuyện của người Trung Quốc vốn ưa chuộng mẫu hình trung thành tuyệt đối, tận tụy đến hơi thở cuối cùng. Gia Cát Lượng khớp hoàn hảo với khuôn mẫu ấy nên trở thành “vị tể tướng ngàn năm có một”.

Bàng Thống thì không khớp. Phong cách hành sự của ông thực dụng, lạnh lùng, không mấy quan tâm đến câu chuyện đạo đức. Thượng sách ông đưa cho Lưu Bị gói gọn trong một chữ: Cướp. Trong hệ giá trị đề cao nhân nghĩa, kiểu người này tự nhiên không được lòng thế nhân.

Nhưng thứ mà tổ chức thực sự cần chính là người khiến tất cả cảm thấy khó chịu ấy, người dám nói ngược.

Trong khoa học quản trị có khái niệm “tư duy đội đỏ” (red team), thiết lập hẳn một đội ngũ chuyên trách việc bới lỗi, phản biện, tìm ra kẽ hở. Giá trị của Bàng Thống đối với tập đoàn Lưu Bị chính là vai trò “đội đỏ” tự nhiên ấy.

Ông không đến để tụng ca mà đến để lật bàn. Lật bàn khiến người ta khó chịu, nhưng chính cảm giác khó chịu đó mới buộc người ra quyết định nhìn lại điểm mù của chính mình.

Thục Hán đã vĩnh viễn mất đi người dám lật bàn ấy tại gò Lạc Phượng. Từ đó về sau, dù là Lưu Bị hay Gia Cát Lượng, không còn ai đủ sức kéo họ ra khỏi quán tính tư duy của chính mình. Cái chết của Quan Vũ không kéo được. Thất bại ở Di Lăng không kéo được. Sáu lần Bắc phạt công cốc cũng không kéo được.

Toàn bộ giai đoạn cuối của Thục Hán bao trùm trong bầu không khí vừa bi tráng vừa bất lực, biết không thể làm được vẫn cố làm.

Hậu thế đọc đến đoạn này thường xúc động rơi nước mắt. Nhưng cảm động là một chuyện, thất bại chiến lược là chuyện khác, không nên đánh đồng làm một.

Điều Bàng Thống từng muốn nói với Lưu Bị đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Ở bất kỳ tổ chức nào, khi tất cả mọi người đều suy nghĩ trên cùng một tần số, nhìn bề ngoài có vẻ đoàn kết một lòng, nhưng thực chất đã tiến rất gần đến một thất bại mang tính hệ thống.

Một hệ sinh thái quyết sách thực sự lành mạnh thì nhất định phải có người sẵn sàng nói: “Tôi thấy điều này không ổn”. Người đó không nhất thiết phải thông minh hơn những người khác, nhưng sự tồn tại của họ đảm bảo cho sự đa dạng của các lựa chọn. Có thêm một phương án là có thêm một con đường sống.

Đối với Thục Hán, Bàng Thống chính là con đường sống đã bị đóng lại. Mũi tên trên gò Lạc Phượng năm ấy bắn hạ không chỉ một mưu sĩ, mà là cả một hệ thống phương án dự phòng.