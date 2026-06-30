13 mẹo dùng điều hòa giúp tiết kiệm điện tối đa

Mùa nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao, kéo theo hóa đơn tiền điện cũng nhích lên đáng kể. Áp dụng những mẹo sử dụng đúng cách sẽ giúp tiết kiệm điện mà vẫn đảm bảo không gian luôn mát mẻ, dễ chịu.

Chọn điều hòa có công suất phù hợp

Trước khi mua điều hòa, cần tính toán diện tích căn phòng để lựa chọn công suất phù hợp. Máy có công suất quá lớn sẽ gây lãng phí điện năng, trong khi công suất quá nhỏ khiến thiết bị phải hoạt động liên tục nhưng vẫn không đạt hiệu quả làm mát như mong muốn. Một chiếc điều hòa phù hợp không chỉ tiết kiệm điện mà còn giúp máy vận hành ổn định và kéo dài tuổi thọ.

Lắp đặt điều hòa đúng vị trí

Vị trí lắp đặt ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả làm lạnh của điều hòa. Dàn lạnh nên đặt ở khu vực trung tâm phòng, tránh gần cửa ra vào hoặc cửa sổ để hạn chế thất thoát hơi lạnh. Trong khi đó, dàn nóng cần được bố trí ở nơi thông thoáng, có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp và đảm bảo khoảng cách phù hợp với dàn lạnh để máy vận hành hiệu quả.

Áp dụng những mẹo sử dụng đúng cách sẽ giúp tiết kiệm điện mà vẫn đảm bảo không gian luôn mát mẻ, dễ chịu.

Đóng kín không gian khi sử dụng điều hòa

Để tránh thất thoát hơi lạnh, cần đóng kín cửa ra vào và cửa sổ trong quá trình sử dụng điều hòa. Nếu không gian không được cách nhiệt tốt, máy sẽ phải hoạt động với công suất lớn hơn để duy trì mức nhiệt đã cài đặt. Ngoài ra, với những căn phòng thường xuyên bị nắng chiếu trực tiếp, nên sử dụng rèm cửa hoặc phim cách nhiệt để hạn chế lượng nhiệt từ bên ngoài xâm nhập.

Lắp quạt thông gió hợp lý

Nhiều gia đình sử dụng quạt hút gió để tăng cường lưu thông không khí. Tuy nhiên, nếu lắp đặt không đúng vị trí, quạt có thể vô tình hút hơi lạnh ra ngoài, khiến điều hòa phải hoạt động nhiều hơn. Các chuyên gia khuyến nghị nên đặt quạt hút gió ở vị trí cao và đối diện dàn lạnh. Đồng thời, tránh lắp quá gần điều hòa để hạn chế thất thoát khí lạnh.

Vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa định kỳ

Sau thời gian dài sử dụng, bụi bẩn sẽ tích tụ trong lưới lọc và các bộ phận bên trong máy, làm giảm hiệu suất hoạt động. Việc vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ giúp điều hòa làm lạnh nhanh hơn, vận hành ổn định, hạn chế hỏng hóc và tiết kiệm điện năng đáng kể.

Hạn chế bật tắt điều hòa liên tục

Nhiều người có thói quen tắt điều hòa khi phòng đủ lạnh rồi bật lại khi nhiệt độ tăng lên. Tuy nhiên, cách sử dụng này khiến máy phải khởi động lại nhiều lần, tiêu tốn nhiều điện năng hơn so với việc duy trì hoạt động ở công suất thấp. Khi cảm thấy quá lạnh, người dùng nên tăng nhiệt độ cài đặt thay vì tắt máy hoàn toàn.

Tắt điều hòa trước khi ra ngoài khoảng 30 phút

Nếu chuẩn bị rời khỏi nhà hoặc văn phòng, bạn có thể tắt điều hòa trước khoảng 30 phút. Đây là khoảng thời gian đủ để không gian vẫn duy trì cảm giác dễ chịu nhờ lượng khí lạnh còn lại. Thói quen này giúp giảm điện năng tiêu thụ mà không ảnh hưởng đáng kể đến sự thoải mái của người sử dụng.

Cài đặt nhiệt độ phù hợp

Mức nhiệt từ 24-28 độ C được xem là lý tưởng cho điều hòa hoạt động hiệu quả, đồng thời tạo cảm giác dễ chịu cho cơ thể. Việc cài đặt nhiệt độ quá thấp không chỉ làm tăng lượng điện tiêu thụ mà còn có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe do chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa trong và ngoài phòng.

Sử dụng chế độ sleep hoặc hẹn giờ tắt

Chức năng hẹn giờ là giải pháp hữu ích giúp tránh lãng phí điện năng, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi người dùng quên tắt máy trước khi ra ngoài. Bên cạnh đó, chế độ Sleep được thiết kế để điều chỉnh nhiệt độ tự động theo thân nhiệt khi ngủ. Thông thường, máy sẽ tăng dần khoảng 1 độ C mỗi giờ và tối đa khoảng 2 độ C trong suốt đêm. Điều này giúp hạn chế cảm giác lạnh buốt, đồng thời giảm điện năng tiêu thụ.

Kết hợp điều hòa với quạt điện

Sử dụng thêm quạt điện là một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để tiết kiệm điện. Quạt giúp luồng không khí lạnh lan tỏa nhanh và đều hơn trong phòng. Nhờ đó, người dùng có thể cài đặt nhiệt độ điều hòa ở mức cao hơn nhưng vẫn cảm thấy mát mẻ, giúp giảm tải cho máy nén và tiết kiệm điện năng.

Tận dụng chế độ dry

Chế độ dry có chức năng giảm độ ẩm trong không khí, giúp căn phòng trở nên khô thoáng và dễ chịu hơn. Do tập trung vào việc hút ẩm thay vì làm lạnh sâu, chế độ này tiêu thụ ít điện năng hơn so với chế độ cool. Đây là lựa chọn phù hợp trong những ngày thời tiết nồm ẩm hoặc không quá oi bức.

Tránh đặt nguồn nhiệt gần điều hòa

Các thiết bị như tivi, máy tính, đèn sợi đốt hay bàn là đều phát sinh nhiệt trong quá trình hoạt động. Nếu bố trí gần dàn lạnh, cảm biến nhiệt của điều hòa có thể ghi nhận nhiệt độ cao hơn thực tế, khiến máy phải tăng công suất làm việc. Vì vậy, nên sắp xếp các thiết bị tỏa nhiệt cách xa điều hòa để nâng cao hiệu quả sử dụng.

Sử dụng ổn áp khi nguồn điện không ổn định

Nguồn điện không ổn định có thể khiến điều hòa hoạt động kém hiệu quả, tiêu tốn nhiều điện năng và làm giảm tuổi thọ thiết bị. Vì vậy, tại những khu vực điện áp thường xuyên biến động, nên sử dụng ổn áp để giúp máy vận hành ổn định hơn. Áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện không chỉ giúp giảm chi phí hàng tháng mà còn nâng cao hiệu quả làm mát và kéo dài tuổi thọ điều hòa.